Suncorp signale un impact à court terme des coûts liés aux risques naturels, mais affiche un solide bénéfice en espèces pour le premier semestre.

Suncorp a signalé une modeste tendance à la hausse du nombre d'événements liés aux risques naturels à court terme, ajoutant que les conditions La Niña plus récentes semblent devenir neutres.

"Cependant, les indications sont que les marchés mondiaux de la réassurance (resteront) dans un cycle de durcissement avec des obstacles au rendement plus élevés et des contraintes de capital ayant un impact sur le coût de la réassurance et la rétention des risques", a déclaré la société dans un communiqué.

Pour le premier semestre clos le 31 décembre, Suncorp a enregistré une forte croissance de son chiffre d'affaires dans l'ensemble du groupe grâce à l'amélioration des marges sous-jacentes et au rendement positif des investissements, ainsi qu'à la reprise d'une provision de 150 millions de dollars australiens pour les sinistres potentiels liés à l'interruption des activités.

Cela a fait grimper le bénéfice semestriel en espèces de l'assureur à 588 millions de dollars australiens (408,37 millions de dollars), contre 361 millions de dollars australiens l'année précédente. Toutefois, ce résultat est inférieur à l'estimation d'UBS, qui était de 674 millions de dollars australiens.

Suncorp a déclaré avoir reçu environ 53 000 demandes d'indemnisation liées à des événements météorologiques au cours de la période, ce qui a conduit le groupe à dépasser sa provision pour risques naturels de 99 millions de dollars australiens (68,83 millions de dollars).

Suncorp, qui a annoncé la vente de sa branche bancaire au créancier Australia and New Zealand Banking Group l'année dernière, a déclaré un dividende intérimaire de 33 cents australiens par action, contre 23 cents australiens par action l'année dernière.

L'assureur a toutefois déclaré que les événements géopolitiques mondiaux restent incertains et que les pressions inflationnistes devraient se maintenir à court terme.

(1 $ = 1,4399 dollars australiens)