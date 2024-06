Sunflower Pharmaceutical Group Co.,Ltd a tenu sa première assemblée générale extraordinaire de 2024 le 25 juin 2024 et a approuvé la nomination de Zhou Jianzhong, administrateur non indépendant, Yang Yang, administrateur non indépendant, Zhao Yan, administrateur indépendant, Zhang Yan, administrateur indépendant et Miao Jiajun, administrateur indépendant. Zhao Yan, administrateur indépendant, Zhang Ying, administrateur indépendant et Miao Jiajun, administrateur indépendant. Cui Jian, superviseur non salarié.