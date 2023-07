SungEel HiTech Co Ltd est une société basée en Corée dont l'activité principale est la fabrication et la vente de matières premières secondaires pour batteries. La société produit et vend des matériaux de batterie de haute pureté tels que le nickel, le cobalt et le lithium en utilisant de la poudre de batterie comme matière première. En outre, la société est engagée dans le recyclage de batteries secondaires.

Secteur Equipements et composants électriques