Sungrow Power Supply Co. est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, au développement et à la fabrication d'onduleurs photovoltaïques, ainsi qu'à des activités d'intégration de systèmes de centrales électriques. Les principaux produits de la société comprennent, entre autres, des onduleurs photovoltaïques, des convertisseurs d'énergie éolienne, des systèmes de stockage d'énergie et des contrôleurs de moteur pour véhicules électriques. Ses activités d'intégration de systèmes de centrales électriques comprennent le développement, la conception et l'intégration de systèmes de projets de production d'énergie photovoltaïque, ainsi que la fourniture de services d'optimisation des performances au niveau des centrales électriques et de services d'exploitation et de maintenance. La société exploite des entreprises sur le marché intérieur et à l'étranger.