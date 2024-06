Sungrow Power Supply Co., Ltd. a dévoilé son système de gestion de l'énergie EMS3000 et son système de prédiagnostic de batterie iSolarBPS, attirant ainsi l'attention des professionnels de l'industrie et des participants. L'EMS3000 de Sungrow intègre le matériel et le logiciel, en s'appuyant sur des technologies de pointe telles que la collaboration en nuage, afin de numériser les installations et de gérer l'énergie de manière intelligente. Servant de "cerveau intelligent" à l'ESS, l'EMS3000 offre plusieurs fonctions avancées, notamment une réponse rapide au niveau de l'EM, un soutien actif au réseau, une surveillance du système de l'usine et des diagnostics de l'équipement.

L'intelligence de l'EMS3000 est d'abord démontrée par sa capacité de réponse rapide au niveau MS. Pour répondre à la demande du marché en matière d'amélioration de la rentabilité du stockage de l'énergie, l'EMS3000 optimise la consommation d'énergie et améliore l'efficacité de la charge et de la décharge grâce à une gestion intelligente. Grâce à des algorithmes de contrôle intelligents, l'EMS3000 génère rapidement des stratégies de répartition optimales basées sur différents scénarios du côté de la production et de l'utilisateur.

Cela permet à l'ESS de maximiser les revenus dans divers modèles commerciaux, tels que les pics de consommation, le contrôle de la demande, les centrales électriques virtuelles et le commerce au comptant, améliorant ainsi les performances économiques globales des centrales électriques. Deuxièmement, l'EMS3000 a la capacité de soutenir activement la stabilité du réseau. À mesure que l'échelle des installations d'énergie renouvelable augmente, le rôle du stockage de l'énergie dans le soutien du réseau devient crucial.

L'EMS3000 contribue activement à la stabilité du réseau grâce à des stratégies telles que la régulation rapide de la fréquence et de la tension, le soutien inertiel flexible et le contrôle de l'amortissement. En outre, il prend en charge les démarrages à vide dans divers scénarios, y compris l'énergie thermique et l'énergie renouvelable, garantissant ainsi le bon fonctionnement des systèmes électriques modernes. En termes de sécurité, l'EMS3000 démontre son intelligence en assurant une gestion précise des centrales électriques de niveau GWh. Il offre un retour d'information en temps réel sur l'état de la centrale, identifie les anomalies de l'équipement, fournit une analyse intelligente des défaillances et émet des avertissements en temps opportun, éliminant ainsi le besoin de dépannage manuel et réduisant les coûts humains et temporels de 50 %.

L'EMS3000 s'adapte sans effort à de multiples scénarios de centrales électriques, y compris le stockage de l'énergie et l'intégration des systèmes photovoltaïques. Il répond efficacement aux exigences post-construction des propriétaires de centrales électriques, telles que l'augmentation de la capacité et l'ajout de modules photovoltaïques, sans nécessiter d'équipement de gestion supplémentaire. Cette compatibilité transparente au niveau du système accélère la réalisation du projet et réduit les coûts de mise à niveau.

Avec l'utilisation croissante de cellules de batterie à haute capacité, la gestion de la sécurité des cellules de batterie dans l'ESS devient critique. Basé sur le grand modèle de cellule intelligente ESS, le système de prédiagnostic de batterie iSolarBPS développé par SUNGROW offre un diagnostic en temps réel de l'état des cellules de batterie basé sur des indicateurs tels que la cohérence de la tension, la résistance interne et le court-circuit interne, générant des rapports de diagnostic pour les centrales électriques de niveau GWh en moins d'une minute. Dans le cas d'éléments de batterie anormaux, iSolarBPS identifie précisément les problèmes et fournit des suggestions de réparation, éliminant ainsi le besoin d'inspections manuelles sur site et améliorant l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance de 30 %.

En outre, iSolarBPS identifie de manière proactive les incohérences de température, de tension et de SOC 7 jours à l'avance, les risques de court-circuit interne 100 heures à l'avance et les risques d'emballement thermique 1 heure à l'avance. Avec iSolarBPS, les systèmes de stockage de l'énergie sont équipés d'un "scanner" intelligent. Basés sur un auto-développement complet, l'EMS3000, l'iSolarBPS, l'iSolarBPS et l'ESS PowerTitan2.0 à refroidissement liquide de Sungrow sont parfaitement intégrés en termes d'architecture technologique et de logique de contrôle.

L'utilisation combinée de ces trois produits permet une synergie efficace caractérisée par "une suite de produits unifiée, un système de données intégré, un système de contrôle rationalisé et une logique opérationnelle cohérente". Cette approche maximise le potentiel global du système, ce qui se traduit par une efficacité et une sécurité accrues de l'ESS.