Sungrow Charging Europe dévoile au salon Power2Drive Europe 2024 son dernier produit phare : l'IDC480E. Ce chargeur ultra-rapide pour véhicules électriques (VE) de 480 kW introduit une technologie avancée de refroidissement par air isolé à haute protection, visant à révolutionner le paysage de la recharge des véhicules. Le système de charge ultra-rapide à refroidissement par air isolé de l'IDC480E maintient des performances optimales même dans les conditions les plus exigeantes, soulignant l'engagement de Sungrow à fournir des solutions qui dépassent les références de l'industrie.

S'appuyant sur ses 27 années d'expérience dans le domaine des énergies renouvelables, cette solution de recharge pour VE est conçue pour être fiable, nécessiter un minimum d'entretien et avoir une longue durée de vie, maximisant ainsi le retour sur investissement pour les clients. Conception intelligente et robuste avec des besoins de maintenance sans souci et une longue durée de vie. Le système de conduit d'air indépendant de l'IDC480E, conçu par l'entreprise elle-même, ne comporte aucun filtre supplémentaire et s'aligne sur la philosophie technologique de longue date de l'entreprise.

Avec une protection élevée IP65 et un classement anti-corrosion C5 pour l'armoire et les terminaux utilisateurs, cette solution de charge résiste facilement à une utilisation fréquente et à des environnements extrêmes. L'IDC480E est conçu pour fournir des retours rapides avec une granularité de 30 kW, en optimisant l'utilisation de la puissance en temps réel pour améliorer l'efficacité de la charge. Il affiche un rendement maximal de 96,5 %, ce qui minimise considérablement les pertes d'énergie.

Grâce à la technologie PMLM (Power Module Lifecycle Management) développée par Sungrow et à son algorithme propriétaire, l'IDC480E assure une longue durée de vie (jusqu'à 10 ans), garantissant ainsi des performances fiables. Au-delà de ses caractéristiques techniques très fiables, l'IDC480E s'intègre parfaitement aux solutions de charge de Sungrow, y compris les systèmes photovoltaïques (PV) et de stockage d'énergie (ESS). Il résout le problème de la capacité d'alimentation insuffisante et assure une alimentation électrique fiable pendant les pannes, offrant ainsi une solution énergétique indépendante.

Cette solution intégrée est au service d'un monde de recharge véritablement écologique et permet aux clients d'atteindre leurs objectifs de développement durable tout en rationalisant la gestion de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques grâce à un service à marque unique, pour une expérience sans tracas. Haute performance, faible niveau de bruit et facilité d'utilisation Capable de prendre en charge jusqu'à huit connecteurs de charge, l'IDC480E combine des bornes de refroidissement liquide et des bornes de refroidissement par air pour répondre à une grande variété de besoins. Il offre des capacités de charge ultra-rapides, délivrant jusqu'à 480 kW et 500 A de courant, ce qui réduit considérablement le temps de charge et garantit l'efficacité et la productivité de tous les VE, y compris les véhicules utilitaires lourds, les flottes commerciales, etc.

Doté d'un système de gestion des câbles à contrepoids, d'un niveau de bruit inférieur à 60 dB pendant la charge, etc., chaque détail du chargeur est conçu pour améliorer la satisfaction de l'utilisateur et la commodité d'utilisation. Avec une interface utilisateur intuitive et un accès sans obstacle, l'IDC 480E garantit une expérience de charge facile pour tous les conducteurs de VE. Le dévoilement de l'IDC480E marque un nouveau chapitre dans le domaine de la recharge des VE de Sungrow.

Ne manquez pas l'occasion de découvrir l'avenir de la recharge ultra-rapide lors du salon Power2Drive 2024.