SunHydrogen, Inc. est une entreprise technologique. L'entreprise est engagée dans le développement de technologies permettant de produire, de stocker et d'utiliser de l'hydrogène vert dans toute une série d'applications industrielles. Sa principale technologie, le panneau SunHydrogen, est en cours de développement et utilise la lumière du soleil et n'importe quelle source d'eau pour produire de l'hydrogène vert à faible coût. Ses panneaux SunHydrogen produisent de l'hydrogène vert. Sa technologie de base est un générateur d'hydrogène autonome à base de nanoparticules qui imite la photosynthèse pour diviser les molécules d'eau et produire de l'hydrogène. Sa technologie a la capacité de bouleverser les économies d'énergie existantes dans toute une série de secteurs, notamment les transports, l'industrie et le transport maritime, où les combustibles fossiles sont les plus utilisés. Sa solution, la nanoparticule PAH (Photoelectrosynthetically Active Heterostructures), est une machine microscopique composée de plusieurs couches permettant à la réaction d'électrolyse solaire de se produire.

Secteur Carburants renouvelables