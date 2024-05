Sunil Agro Foods Limited exerce des activités de meunerie et de fourniture de produits à base de blé. La société exerce ses activités dans le domaine de la fabrication et du commerce du blé et des produits à base de blé. Elle s'occupe de la mouture, de l'usinage et de la transformation du blé et des produits connexes et répond aux besoins des grands fabricants de divers produits alimentaires qui utilisent ses produits. La société fabrique des produits à base de blé, tels que la Maida (farine de blé), le sooji (semoule), l'atta (atta de blé), l'atta de blé entier et le son (son de blé) extrait du blé. Elle fabrique la Maida, qui est utilisée dans les préparations de pain, de biscuits et de pâtes ; le sooji et l'atta, qui sont utilisés dans les hôtels et dans la consommation quotidienne des ménages, et le son, qui est utilisé dans l'alimentation du bétail et de la volaille. La société co-produit également pour General Mills PillsburryChakkiAtta, Multi Grain Atta, Dried and Roasted Rava. Son unité de production de chakki et son usine d'atta multi-céréales sont situées à Hosakote, Bangalore.

Secteur Transformation des aliments