Suning Universal Co., Ltd. est spécialisé dans le développement, la promotion et la gestion d'actifs immobiliers. En outre, le groupe développe des activités de fabrication de matériaux de construction, d'ingénierie de construction et d'exploitation hôtelière. Le CA par activité se répartit comme suit : - développement, gestion et promotion d'actifs immobiliers (91,3%) ; - vente de de matériaux de construction (3%) : bétons, revêtements architecturaux, matériaux d'isolation thermique, etc. ; - développement et exploitation d'hôtels (2,5%) ; - autres (3,2%). 99% du CA est réalisé en Chine.

Secteur Développement et opérations immobilières