Sunlight Financial Holdings Inc, anciennement Spartan Acquisition Corp. II, est une société de financement au point de vente basée sur la technologie. La société s'associe à des entrepreneurs pour fournir aux propriétaires des financements pour l'installation de systèmes solaires résidentiels et d'autres améliorations de l'habitat. Les solutions de financement des systèmes solaires résidentiels de la société comprennent les panneaux solaires, les batteries et les toits. Ses financements pour l'amélioration de l'habitat comprennent les toitures, le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC), les terrasses et les patios, l'efficacité énergétique, les fenêtres, la rénovation intérieure, la domotique et les clôtures.