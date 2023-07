SunLink Health Systems, Inc. possède, par le biais de filiales, des entreprises qui fournissent des produits et des services de soins de santé sur divers marchés du sud-est des États-Unis. Ses secteurs comprennent les services de soins de santé et la pharmacie. Le secteur des services de soins de santé est exploité par sa filiale, qui possède et exploite le Trace Regional Medical Center (Trace), un hôpital de soins aigus d'environ 49 lits autorisés, situé à Houston, Mississippi, qui comprend une unité de psychiatrie gériatrique de 26 lits, quatre cliniques et un centre de soins prolongés et de réadaptation de 66 lits, qui est également un établissement de soins infirmiers spécialisés. Trace se concentre principalement sur les services de soins de santé pour personnes âgées. Le secteur de la pharmacie est exploité par sa filiale, SunLink ScriptsRx, LLC, qui possède et exploite une entreprise de pharmacie en Louisiane avec quatre secteurs opérationnels : produits et services de pharmacie de détail, services de pharmacie institutionnelle, services de pharmacie non institutionnelle et produits et services d'équipement médical durable (DME).

Secteur Pharmacies