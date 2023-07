Sunnova Energy International Inc. est un fournisseur de services d'énergie solaire résidentielle et de stockage d'énergie à des clients à travers les États-Unis. La société fournit également des services d'énergie solaire sur les toits aux propriétaires de maisons aux États-Unis et ailleurs, grâce à son réseau de partenaires locaux de vente et d'installation. La société crée, conçoit et installe les systèmes d'énergie solaire et de stockage d'énergie de ses clients. La société assure la résilience et la fiabilité de l'énergie aux clients de l'énergie solaire et du stockage d'énergie grâce à la technologie de stockage d'énergie. Les services comprennent l'exploitation et la maintenance, la surveillance, les réparations et les remplacements, les mises à niveau d'équipements, l'optimisation de l'alimentation sur site pour le client (à la fois pour l'offre et la demande), la possibilité de commuter les sources d'alimentation entre le panneau solaire, le réseau et le système de stockage d'énergie, le cas échéant, et les diagnostics.