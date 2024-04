Sunnova Energy International Inc. est une société de services énergétiques. La société travaille en partenariat avec des concessionnaires et des entrepreneurs locaux qui créent, conçoivent et installent en son nom les systèmes d'énergie solaire, les systèmes de stockage d'énergie et les produits et services connexes de ses clients. Elle propose également d'autres solutions durables pour les habitations, telles que la sécurité et la surveillance des habitations, les appareils domestiques intelligents, les générateurs modernes de chauffage, de ventilation et de climatisation, les toitures améliorées, les systèmes d'eau, les chauffe-eau, les mises à niveau des panneaux principaux et les chargeurs de véhicules électriques. Ses services comprennent l'exploitation et la maintenance, la surveillance, les réparations et les remplacements, les mises à niveau des équipements, l'optimisation de l'alimentation sur site pour le client, la capacité de changer de source d'alimentation entre le panneau solaire, le réseau et le système de stockage d'énergie, le cas échéant, et les diagnostics. Elle dessert des clients commerciaux, industriels, agricoles, à but non lucratif et du secteur public. Elle dessert environ 419 000 clients dans plus de 45 États et territoires des États-Unis.

Indices liés Russell 2000