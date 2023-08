Sunny Optical Technology (Group) Company Limited est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de composants et de produits optiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits optoélectroniques (75%) : modules pour appareils photos intégrés aux téléphones, produits optoélectroniques 3D, modules pour appareils photo numériques, modules pour systèmes de vidéosurveillance, etc. ; - composants optiques (24,2%) : lentilles sphériques et asphériques, prismes, miroirs, objectifs, etc. ; - instruments optiques (0,8%) : microscopes, instruments de mesure optiques, instruments intelligents de test, etc. Le CA par marché se ventile entre fabrication de smartphones et de téléphones mobiles (84,5%), industries automobile et technologique (7,1%), fabrication de caméras et d'appareils photo numériques (1,6%), fabrication d'instruments optiques (0,5%) et autres (6,3%). A fin 2019, la répartition géographique du CA est la suivante : Chine (83,1%), Asie (12,4%), Europe (2,5%), Amérique du Nord (1,9%) et autres (0,1%).

Secteur Equipements et pièces électroniques