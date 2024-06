Sunoco LP est une société en commandite principale d'infrastructure énergétique et de distribution de carburant qui opère dans 47 États américains, à Porto Rico, en Europe et au Mexique. Les activités intermédiaires de la société comprennent un réseau d'environ 9 500 miles de pipelines et plus de 100 terminaux. Les activités de distribution de carburant de la société en commandite desservent plus de 10 000 dépanneurs, concessionnaires indépendants, clients commerciaux et distributeurs. Les secteurs d'activité de la société comprennent la distribution et la commercialisation de carburants et tous les autres secteurs. Le secteur de la distribution et de la commercialisation des carburants distribue des carburants et d'autres produits pétroliers. Ce secteur comprend également des usines de traitement de transmix et des terminaux de produits raffinés. Il est le fournisseur exclusif en gros des carburants de marque Sunoco et EcoMaxx. Elle distribue également les carburants des marques Chevron, Texaco, ExxonMobil et Valero aux États-Unis. Le segment "All Other" comprend les activités de détail à Hawaï et dans le New Jersey, les services de cartes de crédit et les redevances de franchise.