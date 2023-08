SunOpta Inc. se concentre sur le développement et la fabrication de produits alimentaires et de boissons à base de plantes et de fruits destinés aux détaillants, aux opérateurs de services alimentaires, aux entreprises de produits alimentaires de marque et aux fabricants de produits alimentaires. Les segments de la société comprennent les aliments et boissons à base de plantes et les aliments et boissons à base de fruits. Le segment des aliments et boissons à base de plantes propose une gamme complète de boissons à base de plantes et d'ingrédients liquides et en poudre, utilisant des bases d'avoine, d'amande, de soja, de noix de coco, de riz, de chanvre et autres, ainsi que des bouillons quotidiens, des thés et des boissons nutritionnelles. Le segment des aliments et boissons à base de fruits propose des fruits surgelés individuellement (IQF) pour la vente au détail, des fruits surgelés IQF et en vrac pour la restauration. Il propose également des en-cas à base de fruits, notamment des barres, des torsades, des cordes et des bouchées, ainsi que des bols de smoothie aux fruits. Elle opère en tant que fabricant pour des marques naturelles et privées, et produit également ses propres marques, notamment SOWN, Dream, West Life et Sunrise Growers.

Secteur Transformation des aliments