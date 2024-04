SunPower Corporation est un fournisseur de technologie solaire et de services énergétiques. L'entreprise propose des solutions solaires, de stockage et d'énergie domestique entièrement intégrées à ses clients, principalement aux États-Unis et au Canada, par le biais d'une gamme de matériel, de logiciels et d'options de financement, ainsi que de solutions Smart Energy. La Smart Energy de la société ajoute des couches de contrôle intelligent aux maisons, aux bâtiments et aux réseaux, le tout personnalisé par le biais d'interfaces clients faciles à utiliser. Elle est présente aux États-Unis sur le marché du stockage de la production décentralisée et des services énergétiques, offrant aux clients un contrôle sur leur consommation d'électricité et une résilience en cas de coupure de courant. Les cinq piliers de sa stratégie sont le service à la clientèle, les produits, la croissance, l'innovation numérique et les solutions financières. Les filiales de la société comprennent SunPower Corporation, Systems, SunPower North America, LLC, SunStrong Capital Holdings, LLC, SunPower Capital, LLC Delaware et Blue Raven Solar Holdings, LLC.

Indices liés Russell 2000