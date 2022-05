TotalEnergies accepte d'acheter 50% de la société américaine Clearway spécialisée dans les énergies renouvelables

TotalEnergies a annoncé mercredi qu'il a accepté d'acheter 50 % de Clearway Energy Group, la cinquième entreprise d'énergies renouvelables aux États-Unis, marquant ainsi la plus importante acquisition du groupe français dans le secteur des énergies renouvelables aux États-Unis.

Ces dernières années, TotalEnergies s'est lancé dans le secteur en pleine expansion des énergies renouvelables et s'est diversifié en s'éloignant des activités centrées sur les hydrocarbures.

La société a déclaré que cette acquisition lui permettrait de faire équipe avec Global Infrastructure Partners (GIP). Dans le cadre de la transaction, GIP recevra 1,6 milliard de dollars en espèces et une participation de 50 % moins une action dans la filiale TotalEnergies qui détient sa participation de 50,6 % dans SunPower Corporation.

La transaction prend en compte des valorisations de 35,1 dollars par action pour ClearWay Energy et de 18 dollars par action pour SunPower, a ajouté TotalEnergies.

"Elle permet à TotalEnergies de monter en puissance sur le marché américain, l'un des plus dynamiques au monde, en bénéficiant d'actifs en exploitation et d'un pipeline de 25 GW de grande qualité, dans l'éolien, le solaire et le stockage, avec une large couverture géographique avec une présence dans 34 États", a déclaré Patrick Pouyanne, président-directeur général de TotalEnergies.

Clearway dispose de 7,7 gigawatts (GW) d'actifs éoliens et solaires en exploitation par le biais de sa filiale cotée CWEN et d'un pipeline de 25 GW de projets renouvelables et de stockage.

Le mois dernier, TotalEnergies a annoncé une forte hausse de son bénéfice trimestriel, aidé par une flambée des prix du pétrole et du gaz dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.