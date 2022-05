TotalEnergies acquiert 50% de Clearway Energy aux Etats-Unis

PARIS (Reuters) - TotalEnergies a annoncé mercredi la signature d'accords avec Global Infrastructure Partners (GIP) pour l'acquisition de 50% de Clearway Energy Group (CEG), cinquième acteur des énergies renouvelables aux Etats-Unis.

Le groupe français entend grâce à cette opération accélérer sa croissance dans le secteur des énergies renouvelables.

"Dans le cadre de cette transaction, GIP recevra 1,6 milliard de dollars (1,5 milliards d'euros) en cash et une participation de 50% moins une action dans la filiale de TotalEnergies qui détient 50,6% dans SunPower", la filiale américaine du groupe français spécialisée dans le solaire résidentiel, précise TotalEnergies dans un communiqué.

Cette acquisition porte la capacité totale de TotalEnergies dans les énergies renouvelables aux Etats-Unis à plus de 25 gigawatts (GW).

Ce partenariat avec Global Infrastructure Partners "permet à TotalEnergies de changer d'échelle sur le marché américain, l'un des plus dynamiques au monde" a déclaré dans un communiqué Patrick Pouyanné, le président-directeur général du géant français.

"La transaction s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de faire de l'électricité renouvelable un de nos principaux moteurs de croissance au côté du gaz naturel liquéfié que nous avons également récemment renforcé aux Etats-Unis" a-t-il ajouté.

Clearway, dont le siège est à San Francisco, détient 7,7 GW d'actifs renouvelables éoliens et solaires en opération via sa filiale CWEN et dispose d'un pipeline de 25 GW de projets renouvelables et de stockage.

