Sunpower Group Ltd. est une société holding d'investissement basée en Chine, engagée dans le développement et la fabrication de produits d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique et de protection de l'environnement, ainsi que dans la fourniture de solutions. La société opère dans deux secteurs. Le segment Manufacturing & Services (M&S) fournit des échangeurs de chaleur et des récipients sous pression, des caloducs et des échangeurs à caloducs, des produits d'économie d'énergie pour pipelines et des produits de protection de l'environnement connexes. Elle fournit également des solutions pour les torchères et les systèmes de récupération des gaz de torche, les systèmes de désulfuration et de dénitrification, les systèmes de rejet liquide zéro, l'ingénierie pétrochimique et les systèmes d'économie d'énergie. Le segment Green Investments (GI) se concentre sur l'investissement, le développement et l'exploitation d'installations centralisées de production de chaleur, de vapeur et d'électricité.

Secteur Machines et équipements industriels