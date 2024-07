Sunresin New Materials Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de matériaux d'adsorption et de séparation. Elle fournit également des technologies d'application connexes, des équipements de soutien et des services techniques. Les principaux produits de la société sont des matériaux de séparation par adsorption et des dispositifs de systèmes de séparation par échange. Les produits de la société sont principalement utilisés dans la biomédecine, les ressources et les nouvelles énergies, le contrôle de la qualité des aliments, la protection de l'environnement, le traitement des produits chimiques et de l'eau et d'autres domaines. La société exerce ses activités à la fois sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Chimie de spécialité