Augmentation significative du nombre de clients pour Sunrise et UPC

L'intégration de Sunrise et UPC a commencé, le nouveau Executive Committee est en place et le programme d'intégration se déroule comme prévu.

Sunrise et UPC ont gagné un total de 66 7001 abonnés pour la téléphonie mobile postpaid et 29 000 de RGU de réseau fixe.

« Malgré la pandémie de Covid-19 et le programme d'intégration intensif visant à fusionner Sunrise et UPC, les deux entreprises ont su montrer la fiabilité totale de leurs infrastructures tout en affichant des résultats solides. Sunrise a poursuivi sa forte croissance en nombre de clients dans tous les segments, avec une croissance de l'EBITDA ajusté de 2,2 % en glissement annuel, ce qui lui aurait permis d'atteindre les prévisions qu'elle avait faites à l'époque pour l'exercice 2020. UPC affiche les meilleurs gains d'abonnés depuis 2017 pour Internet et a connu le meilleur trimestre en termes d'augmentation d'abonnés postpaid de son histoire. La dynamique générale stimulée par tous ces développements et la capitalisation systématique sur les atouts uniques de l'entreprise promettent un point de départ solide pour l'exercice 2021 », explique André Krause, CEO de Sunrise UPC.

Tendances opérationnelles

La tendance est positive au T4 pour la croissance de la clientèle de Sunrise et de UPC, étayée par la croissance continue de la clientèle de Sunrise dans les segments postpaid (+ 48 7001), Internet (+ 13 600) et TV (+ 12 300). Il en va de même pour les ventes record de UPC et l'augmentation soutenue du nombre de clients pour la téléphonie mobile (+ 18 000) et Internet (pour la première fois depuis le T2 2017 avec + 2000 abonnés) ainsi que pour le segment des clients commerciaux, en croissance également. Au T4 2020, Sunrise et UPC ont gagné un total de 66 7001 abonnés nets à la téléphonie mobile postpaid et 29 000 RGU de réseau fixe. À la fin 2020, Sunrise et UPC disposaient au total de 2,79 millions de clients pour la téléphonie mobile, 1,18 million de clients Internet et 1,27 million de clients TV en Suisse2.

Satisfaction des clients au plus haut grâce à des investissements dans l'infrastructure et l'innovation

L'entreprise combinée a la taille nécessaire pour investir de manière encore plus efficace et stratégique dans une croissance de la clientèle encore plus poussée et dans les technologies de nouvelle génération. Combiner le giga réseau câblé en fibre optique leader en Suisse à l'un des meilleurs réseaux mobiles du monde stimulera la concurrence et l'innovation sur le marché suisse. Le réseau mobile de Sunrise et ses performances 5G, pouvant atteindre 1 Gbit/s pour plus de 90 % de la population suisse et 2 Gbit/s dans plus de 713 villes et communes, reste imbattable en termes de fiabilité et de vitesse. Le giga réseau de UPC, basé sur la fibre optique, a permis à UPC de consolider sa position de leader en matière de vitesse de connexion en Suisse. À la fin 2020, les clients UPC surfaient avec une vitesse de connexion moyenne de 369 Mbit/s dans toute la Suisse.

En plus d'une infrastructure de qualité, l'importance de la convergence entre technologies mobiles et fixes permet d'augmenter le taux de satisfaction, qui a atteint un niveau jamais vu auparavant pour l'entreprise combinée durant le dernier trimestre 2020. UPC TV (Horizon 4) a atteint une base de 321 000 clients en Suisse, ce qui représente 54 % de la base de TV numérique avancée et 34 % de la base de la TV numérique totale de UPC Suisse. Le taux de clients ayant des offres de réseaux mobiles et fixes (FMC) a augmenté de 5 % en 2020 chez UPC pour atteindre 24 %. Avec Sunrise, qui détient une part de marché de plus de 70 % de la FMC en Suisse, les deux entreprises atteignent ensemble un niveau record de 53 %.

Poursuite du développement de l'activité B2B sous-jacente

Malgré les restrictions dues au COVID-19, Sunrise et UPC ont généré une croissance considérable dans le segment B2B. De nouveaux contrats et des renouvellements ou upgrades ont été conclus par Sunrise, entre autres avec les bureaux Swissmem (Association de l'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux) et les SIG (Services industriels de Genève). De nombreux contrats ont également été conclus ou prolongés par UPC avec des clients de renom tels que la Bâloise Assurance SA, les Grands Magasins Globus SA et la police cantonale de Zurich.

Les clients de Sunrise et UPC soutenus lors de la pandémie de COVID-19

La crise a montré l'importance de services de télécommunications stables pour l'économie et la société. Lors des phases de confinement de 2020, 25 Shops Sunrise et tous les Shops UPC ont continué de servir les clients et chacun, dans la sphère privée ou dans son environnement professionnel, a pu compter sur une excellente infrastructure de télécommunications. UPC et Sunrise ont su gérer les défis apportés par le COVID-19 en 2020 en présentant des performances toujours fiables lors des pics de demande sur le réseau fixe et mobile, et en fournissant aux clients des upgrades supplémentaires, une assistance et des conditions de paiement plus flexibles.

UPC a fait passer tous ses clients Internet à une vitesse minimale de connexion de 100 Mbit/s tandis que Sunrise a supprimé ses limitations de données mobiles, dans les deux cas afin de faciliter le télétravail. Les deux entreprises ont enrichi leur offre de divertissement, notamment par des chaînes pour enfants gratuites.

Elles ont également soutenu leurs clients PME et SOHO, UPC avec une cyberprotection complète et Sunrise avec des abonnements MS Office 365 / Teams offerts. Sunrise a également favorisé une plateforme en ligne de soutien aux PME créée pour aider les entreprises les plus touchées par les restrictions liées au COVID-19.

__________________________________________________

1 Comprend à la fois les abonnements consommateurs et B2B

2 B2B inclus ; l'équivalent clients privés + SOHO de LG est de 2,2 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, 1,14 million à Internet et 1,24 à la TV

Remarque : à partir de 2021, les résultats de Sunrise UPC seront présentés de manière consolidée.

Plus de détails sur le site Internet de Liberty Global consacré aux investisseurs/financiers.