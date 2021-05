Croissance continue de la clientèle et intégration réussie

Commentaires d'André Krause, CEO de Sunrise UPC :

« Grâce à un début de 2021 prometteur, notamment avec un bon premier trimestre, nous continuons notre avancée rapide sur le marché. Malgré l'impact de la crise du coronavirus sur les vents du roaming mobile et le B2B, le chiffre d'affaires rebasé1 au T1 était stable, avec un déclin de -0,3 % en glissement annuel. L'operational free cash flow rebasé1 (OFCF) a diminué de -6,8 % en glissement annuel, principalement en raison des CHF 18 millions de « costs to capture »2 synergies et des coûts opex liés à la croissance du marketing et du B2B. Nous avons atteint une croissance de RGU impressionnante pour tous les types produits. En mars, nous avons lancé notre campagne « Ensemble bien plus de wow », en harmonisant les promotions chez Sunrise et UPC tout en sensibilisant le public aux avantages de notre union. Nous avançons rapidement sur notre chemin d'intégration pour atteindre un portefeuille combiné pour clients privés et B2B. Tout cela est possible grâce à l'engagement de nos employés, qui fournissent des résultats incroyables et soutiennent le processus en cours. »

Résultats opérationnels

La dynamique de croissance est visible pour tous les produits, avec un ajout de +14 400 abonnements Internet fixe durant ce trimestre et +6 400 abonnements vidéo. Le nombre d'abonnements Mobile postpaid a augmenté de +50 200 durant ce trimestre, ce qui comprend +42 200 abonnements postpaid pour les clients privés et SOHO. Au premier trimestre 2021, Sunrise UPC a ainsi gagné un total net rapporté de +56 000 RGU fixes et mobiles. En conséquence, l'entreprise compte actuellement 2,83 millions de RGU mobiles, 1,17 million de RGU large bande et 1,26 million de RGU TV en Suisse à la fin du premier trimestre3.

Évolution positive dans le segment client commercial

Le segment des clients commerciaux de Sunrise UPC a poursuivi son évolution positive avec une croissance dans tous les domaines, à l'exception des services vocaux en gros, qui ont été affectés par la pandémie. Au cours du trimestre, l'entreprise a annoncé de nombreux nouveaux contrats et des extensions/mises à niveau des relations clients existantes. Celles-ci englobaient SRG SSR, CH Media, le SV Group (sociétés nationales pour l'Allemagne et l'Autriche), Emmi SA Suisse et la Croix-Rouge suisse.

Programme d'intégration en progression rapide

Lors du « Commercial Day One », le 1er mars 2021, les clients ont commencé à bénéficier d'avantages, trois mois seulement après la fusion de Sunrise et de UPC. Malgré les restrictions dues au COVID, la campagne commune « Ensemble bien plus de wow » a été lancée avec succès. Les offres sont disponibles dans tous les Shops Sunrise et UPC. Les clients ont accès à un plus grand nombre de Shops, à des conseils compétents et à une assistance technique pour tous les produits via le service clients, le support clients B2B et les canaux en ligne. Les nouveaux contrats sont récompensés par des cadeaux attrayants et la fidélité des clients par des avantages intéressants.

La pénétration combinée au T1 des clients du réseau fixe et mobile (FMC) représente 55 % de la base Internet, et comprend les clients pour toutes les marques. Il existe cependant un fort potentiel pour tous les clients fixes et mobiles, car seulement un tiers profite de la convergence. Il s'agit d'une grande opportunité pour vendre et mettre à niveau nos offres combinées avec une valeur ajoutée encore plus grande. L'augmentation constante du nombre d'offres combinées démontre la position forte qu'implique la possession du giga réseau câblé en fibre leader en Suisse et de l'un des meilleurs réseaux mobiles du monde. Le réseau mobile 5G de Sunrise UPC reste invaincu en termes de fiabilité et de vitesse, comme le confirme la référence la plus reconnue du secteur (« connect » mobile network test, numéro 1/2021). Sunrise UPC couvre actuellement plus de 780 villes et communes en 5G à haut débit (jusqu'à 2 Gbit/s) et propose à plus de 93,6 % de la population suisse la 5G de base (jusqu'à 1 Gbit/s). Le réseau mobile de Sunrise UPC a été jugé « exceptionnel » pour la cinquième fois consécutive et offre ainsi la meilleure expérience de réseau mobile à ses clients, ce que confirme le niveau record de satisfaction client au premier trimestre 2021.

Acquisition de réseaux et stratégies technologiques pour un avenir écologique

Outre la première campagne de marketing susmentionnée de l'entreprise commune, l'acquisition des réseaux câblés de Glaris, Kaltbrunn et Weggis-Vitznau-Gersau a marqué entre autres ce trimestre, avec un total d'environ 13 000 nouveaux foyers connectés.

Pour accroître encore l'efficacité énergétique de son réseau mobile 5G, Sunrise UPC a lancé « PowerStar », sa solution d'économie d'électricité dans le réseau mobile 5G. PowerStar permet à l'entreprise de réduire la consommation en électricité de son réseau mobile 5G d'environ 4 GWh par an, ce qui correspond à la consommation annuelle de courant d'une petite commune suisse d'environ 650 habitants.

L'entreprise a également démontré son leadership technologique en dévoilant un écosystème énergétique intelligent basé sur le Smart Metering, qui permet aux fournisseurs de développer de nouvelles applications vertes et économiques. Ce faisant, les entreprises bénéficient d'un écosystème complet pour la gestion énergétique du futur.

UPC Holding, le pool de crédit qui regroupe les opérations de Liberty Global en Suisse et dans l'UE, a refinancé des dettes existantes avec ses premiers emprunts à terme liés au développement durable en avril, avec un lien direct entre les objectifs de développement durable de Sunrise UPC et les marges des emprunts à terme. Ces objectifs comprennent un engagement à annoncer une stratégie ESG combinée pour Sunrise UPC avant le 20 juin 2022. Au-delà de cela, il y aura des tests annuels pour Sunrise UPC à partir de la fin d'année, qui testeront une amélioration annuelle de 10 % dans l'efficacité du réseau avec pour objectif 100 % d'énergies renouvelables.

Résultats financiers

Les résultats financiers détaillés de Sunrise UPC sont compris dans le communiqué de revenu fixe de UPC : https://www.libertyglobal.com/wp-content/uploads/2021/05/Fixed-Income-Q1-2021-Release.pdf.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Les résultats de rebasement sont cohérents avec ceux présentés par notre société mère. Ces mesures non-GAAP doivent être considérées comme un complément et non un substitut aux mesures U.S. GAAP incluses dans les états financiers de notre société mère. Veuillez consulter le communiqué de presse sur les résultats d'UPC Holding pour le premier trimestre 2021 pour les définitions et les rapprochements, le cas échéant.

2 Les coûts à capturer comprennent généralement les coûts d'exploitation et les coûts liés au capital supplémentaires de tiers qui sont directement associés aux activités d'intégration, aux activités de restructuration et à certains autres coûts associés à l'alignement d'une société acquise sur nos processus d'affaires afin de dégager des synergies. Ces coûts sont nécessaires pour combiner les opérations d'une entreprise en cours d'acquisition (ou d'une coentreprise en cours de formation) avec les nôtres ou sont accessoires à l'acquisition. Par conséquent, les coûts à saisir peuvent inclure certains (i) coûts d'exploitation qui sont inclus dans l'EBITDA ajusté, (ii) coûts liés au capital qui sont inclus dans les ajouts d'immobilisations corporelles et dans l'OFCF et (iii) certaines dépenses de restructuration liées à l'intégration qui ne sont pas incluses dans l'EBITDA ajusté ou l'OFCF. Étant donné que la réalisation des synergies se produit au fil du temps, certains de nos coûts à capturer sont récurrents par nature, et généralement engagés dans les quelques années suivant la réalisation de la transaction.

3 Valeurs équivalentes selon les définitions du reporting Liberty Global : 2,20 m d'abonnés mobiles, 1,15 m clients Internet et 1,24 m clients TV

Pour de plus amples détails, veuillez consulter le Q1 2021 Fixed Income Release.