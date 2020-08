Hausse continue des parts de marché au deuxième trimestre

Revenus (en mio. de CHF) T2/2019 T2/2020 En glissement annuel Services mobiles 302 305 0,8% Services de téléphonie fixe 74 70 (6,3%) Internet fixe 78 82 4,8% Chiffre d'affaires total 455 456 0,3% Revenus liés aux services (total, hors hubbing et matériel) 383 381 (0,6%) Marge brute 311 307 (1,3%) EBITDA 157 159 1,2% EBITDA ajusté 165 163 (1,4%) Résultat net 26 21 (17,3%) Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (eFCF) (29) 40 237,2% Clients (en milliers) Mobile Postpaid 1812 1960 (8,1%) Mobile Prepaid 592 477 (19,3%) Réseau fixe (appels vocaux) 491 514 4,6% Internet 483 516 6,8% TV 263 298 12,9%

Le CEO de Sunrise, André Krause, commente les chiffres: «Malgré la pandémie mondiale, Sunrise a continué à donner le ton sur le marché au deuxième trimestre: nous avons gagné des parts de marché, lancé un nouveau portefeuille de produits B2B et continué à déployer la 5G. Cette bonne performance se reflète également dans nos résultats financiers, qui ont continué à croître après ajustement pour le roaming.»

Croissance de la clientèle solide et hausse des parts de marché

La dynamique de croissance du nombre d'abonnements s'est poursuivie: Sunrise a enregistré un gain net de 34 300 nouveaux clients pour les services Postpaid au deuxième trimestre 2020. Cette progression par rapport au premier trimestre (gain net de 33 900 clients) entraîne une solide augmentation de 8,1% en glissement annuel de la clientèle Mobile Postpaid. La croissance des clients B2B et résidentiels a été engendrée via les canaux de vente en ligne et telesales et a été soutenue par un taux d'attrition (churn) légèrement inférieur. En glissement annuel, la clientèle Mobile Prepaid de Sunrise a diminué, conséquence de la migration continue des clients vers des tarifs Postpaid ainsi que de la baisse du tourisme et de la fermeture temporaire des points de vente physiques à cause de la pandémie. Le nombre d'abonnés Internet et TV a respectivement progressé de 6,8% et 12,9% en glissement annuel. Ces progressions substantielles ont été portées par les offres groupées 2-4P, un contenu TV attrayant (qui comprend Netflix, Sky Sports et Sky Show), les efforts en faveur de l'excellence des services, la demande pour le produit TV OTT (offre hors du fournisseur d'accès à l'internet) et des campagnes publicitaires ciblées.

Les revenus liés aux services impactés par le roaming

Au deuxième trimestre, les revenus liés aux services ont légèrement diminué de 0,6% en glissement annuel. La croissance de la clientèle a largement compensé la baisse des revenus du roaming due aux interdictions temporaires de voyager à cause de la pandémie mondiale. Par ailleurs, les revenus de l'activité d'intégration liée aux projets ont diminué en glissement annuel en raison d'une situation initiale difficile. Le chiffre d'affaires total du deuxième trimestre est resté stable à CHF 456 millions, soutenu par l'augmentation des ventes de matériel mobile.

L'EBITDA ajusté globalement stable, soutenu par des coûts maîtrisés

La marge brute du deuxième trimestre a diminué de 1,3% en glissement annuel, à CHF 307 millions, en raison des revenus liés aux services et d'une légère contraction de la marge brute des services liés au roaming et au MTR. L'EBITDA ajusté du deuxième trimestre a légèrement diminué, passant de CHF 165 millions à CHF 163 millions, soutenu par une gestion prudente des coûts. Le résultat net a baissé de CHF 26 millions en 2019 à CHF 21 millions, en raison de dépréciations et d'amortissements plus élevés.

L'eFCF et des effets de levier plus élevés, conformément aux estimations

Au deuxième trimestre, le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (eFCF) est passé de CHF -29 millions à CHF 40 millions en glissement annuel, principalement à cause des paiements liés à l'acquisition de fréquences 5G de CHF 91 millions l'année dernière. Ajusté en tenant compte des paiements liés aux fréquences, l'eFCF a légèrement diminué en raison de l'accélération des investissements dans les réseaux, conformément aux prévisions. Le ratio entre l'endettement net et l'EBITDA ajusté s'élève à 2,56x à la fin du deuxième trimestre. Cela représente une légère augmentation par rapport aux 2,49x au deuxième trimestre 2019, principalement due à l'annulation de l'acquisition d'UPC Suisse l'année dernière.

Prévisions confirmées pour l'année fiscale 2020

Sunrise réitère ses prévisions pour l'année fiscale 2020, soutenus par les performances financières du deuxième trimestre: les prévisions du chiffre d'affaires et de l'EBITDA ajusté sont toujours respectivement situées entre CHF 1840 et 1880 millions et CHF 675 et 690 millions. Les prévisions sont fondées sur la poursuite de la maîtrise des coûts et sur une reprise progressive attendue du roaming. Le Capex (dépenses d'investissement) pour l'exercice 2020 reste inchangé entre CHF 410 et 450 millions. Si les prévisions pour 2020 sont atteintes, Sunrise prévoit de proposer un dividende compris entre CHF 4.55 et 4.65 par action pour l'exercice 2020, qui sera payé sur les réserves d'apports de capital étranger de l'exercice 2021. Comme annoncé le 12 août, Liberty Global a fait une offre publique d'achat aux actionnaires du groupe pour acquérir Sunrise. Si l'offre aboutit, Liberty Global a l'intention de faire retirer les actions Sunrise de la cotation auprès de SIX Group. À ce titre, Sunrise souhaite attirer l'attention des actionnaires sur les éventuels changements à venir de la politique actuelle en matière de dividendes.

Tableau complémentaire des résultats du premier semestre 2020

Revenus (en mio. de CHF) 1er sem. 19 1er sem. 20 En glissement annuel Services mobiles 604 611 1,1% Services de téléphonie fixe 145 141 (3,0%) Internet fixe 152 164 7,6% Chiffre d'affaires total 901 915 1,5% Revenus liés aux services (total, hors hubbing et matériel) 754 765 1,5% Marge brute 617 623 1,1% EBITDA 331 321 (3,1%) EBITDA ajusté 324 331 2,2% Résultat net 61 43 (28,8%) Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (eFCF) 3 114 3354,8%

Pour obtenir le rapport IFRS, la présentation pour les investisseurs et d'autres informations détaillées, veuillez consulter www.sunrise.ch/reports.