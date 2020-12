Nomination de l'Executive Committee de Sunrise UPC

Sunrise UPC annonce aujourd'hui sa nouvelle équipe de direction, qui regroupe les meilleurs dirigeants de chaque entreprise avec pour objectif stabilité et clarté stratégique.

Executive Committee de Sunrise UPC | Cliquez ici pour voir les profils des nouveaux membres de la direction et l'organigramme

André Krause, CEO

Severina Pascu, Deputy CEO et Chief Operating Officer

Jany Fruytier, Chief Financial Officer

Elmar Grasser, Chief Technical Officer

Duncan Macdonald, Chief Information Officer

Tobias Foster, Chief Human Resources Officer

Stefan Fuchs, Chief Marketing Officer

Giuseppe Bonina, Chief Sales Officer

Robert Wigger, Chief Business Officer

Françoise Clemes, Chief Customer Officer

Christoph Richartz, Chief YOL Officer

Mick Fernhout, Chief Strategy & Transformation Officer

Nadine Zollinger, General Counsel

Marcel Huber, Chief Regulatory & Access Officer

« La nomination de la direction de Sunrise UPC qui a été faite aujourd'hui représente un grand pas en avant dans le projet de Liberty Global visant à créer la plateforme de connectivité la plus attrayante de Suisse. Je suis très fier que nous ayons pu nommer une équipe si talentueuse et expérimentée. Sous la direction d'André, je sais que l'Executive Committee saura montrer l'exemple, fournir une stratégie claire et une continuité tandis que nous finalisons nos plans pour devenir un véritable champion suisse dans le domaine des télécommunications », déclare Mike Fries, CEO de Liberty Global

« Avec le nouvel Executive Committee, Sunrise UPC dispose d'une équipe de choix prête à assumer son rôle de leader et à donner le meilleur départ possible à l'entreprise combinée. Comme pour le reste de l'intégration, j'ai mis l'accent sur la création d'une organisation stable, le rassemblement des meilleurs membres de la direction des deux entreprises et une répartition optimale des responsabilités. J'ai hâte de travailler avec le nouvel EC et de continuer de façonner l'avenir de notre nouvelle entreprise avec tous les employés de Sunrise et de UPC », déclare André Krause, CEO de Sunrise UPC.

Le nouvel EC se mettra immédiatement au travail et aidera à définir les prochains processus et étapes du programme d'intégration.