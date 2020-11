Sunrise Communications : Excellents résultats financiers et record de croissance de la clientèle Postpaid au troisième trimestre

Chiffre d'affaires (en millions de CHF) T3 2019 T3 2020 En glissement annuel Services mobiles 325 321 (1,2%) Services de téléphonie fixe 72 65 (10,1%) Internet fixe 76 85 11,3% Chiffre d'affaires total 474 471 (0,5%) Revenus liés aux services (total, hors hubbing et matériel) 392 400 1,9% Marge brute 316 320 1,2% EBITDA 175 175 0,3% EBITDA ajusté 173 176 2,0% Résultat net 48 28 (41,3%) Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (eFCF) 88 (13) (114,6%) Clients (en milliers) Mobile Postpaid 1854 2006 (8,2%) Mobile Prepaid 591 503 (14,9%) Réseau fixe (appels vocaux) 497 518 4,1% Internet 490 524 6,9% TV 269 302 12,0%

Le CEO de Sunrise, André Krause, a commenté ces résultats: «Notre dernier trimestre en tant que groupe indépendant a été une réussite exceptionnelle: Sunrise a continué à conquérir des parts de marché et a réalisé une croissance financière solide, dans un contexte difficile. Grâce à une exécution rigoureuse et à notre stratégie axée sur la qualité des réseaux, des services et des produits, nous avons atteint +90% de rendement total pour les actionnaires depuis notre introduction en bourse en 2015, une réussite qui n'aurait pas été possible sans l'engagement exceptionnel de tous nos employés et partenaires».

La plus forte croissance client depuis dix ans pour les services Mobile Postpaid

La dynamique de croissance du nombre d'abonnés s'est poursuivie: Sunrise a réalisé un gain net de 46 300 nouveaux clients pour les services Postpaid au troisième trimestre 2020. Cette progression représente un record de gain net depuis 2010 et entraîne une solide augmentation de 8,2% en glissement annuel de la clientèle Mobile Postpaid. Ces bons résultats s'expliquent par la croissance de la clientèle résidentielle et B2B, et par la volonté d'aller plus loin pour les clients. La base de clientèle Mobile Prepaid a diminué par rapport à l'année passée du fait de la migration continue des clients vers des tarifs Postpaid. Le nombre d'abonnés Internet et TV a respectivement progressé de 6,9% et 12,0% en glissement annuel. Ces progressions substantielles ont été portées par les offres groupées, un contenu TV attrayant (qui comprend Netflix, Sky Sports et Sky Show), les efforts en faveur de l'excellence des services, la demande pour le produit TV OTT (offre hors du fournisseur d'accès à l'internet) et des offres promotionnelles ciblées.

Accélération de la croissance des revenus liés aux services au T3

La forte croissance du nombre de clients a conduit à une augmentation des revenus liés aux services de 1,9% en glissement annuel, pour atteindre CHF 400 millions, après une légère baisse au T2. Ce rebond a été soutenu par la dynamique de gains de clients, une situation moins instable dans le domaine du roaming et des activités 'd'intégration' axées sur des projets, ainsi que par une tendance à l'amélioration des offres de services Postpaid value mix. Les revenus totaux ont légèrement diminué au T3 pour atteindre CHF 471 millions, la croissance des revenus liés aux services ayant été atténuée par la diminution des activités de hubbing (faible marge).

Augmentation de 2% de l'EBITDA ajusté

Le bénéfice brut a augmenté de 1,2% au T3 par rapport à l'année précédente, pour atteindre CHF 320 millions, grâce aux revenus liés aux services. La marge brute des services s'est légèrement contractée en raison du roaming et du tarif de terminaison d'appel mobile (MTR). L'Opex ajusté est resté à peu près stable en glissement annuel (+0,2%), les investissements continus en vue de maintenir la dynamique de croissance commerciale ayant été contrebalancés par une gestion prudente des coûts. L'EBITDA ajusté a enregistré une hausse de 2,0% en glissement annuel. Le résultat net a baissé de CHF 48 millions en 2019 à CHF 28 millions, en raison de dépréciations et d'amortissements plus élevés. De plus, le résultat net de l'année dernière a bénéficié d'une réduction significative du passif d'impôt différé.

eFCF et effets de levier conformes aux estimations

Le flux de trésorerie disponible en capitaux propres ( eFCF) a diminué au T3, conformément aux prévisions, passant de CHF 88 millions à CHF -13 millions en glissement annuel, principalement en raison de l'accélération des investissements dans le réseau mobile et du paiement à Swisscom d'un accès à la téléphonie fixe. Le ratio entre l'endettement net et l'EBITDA ajusté s'élève à 2,56x à la fin du T3, soit une légère augmentation par rapport aux 2,35x du T3 2019, également due principalement aux investissements dans le réseau mobile, ainsi qu'aux dépenses liées à l'annulation de l'acquisition d'UPC Suisse l'année dernière.

Prévisions confirmées pour l'exercice 2020

Sunrise réitère ses prévisions pour l'exercice 2020, soutenues par les excellentes performances financières du T3: les prévisions de chiffre d'affaires et d'EBITDA ajusté sont toujours respectivement situées dans les fourchettes CHF 1840-1880 millions et CHF 675-690 millions. Les dépenses d'investissement (Capex) pour l'exercice 2020 seront de l'ordre de 410 à 450 millions de francs. Si les prévisions pour 2020 sont atteintes, Sunrise prévoit de proposer un dividende compris entre CHF 4.55 et 4.65 par action pour l'exercice 2020, qui sera payé sur les réserves d'apports de capital étranger de l'exercice 2021. Comme annoncé le 12 août, Liberty Global a fait une offre publique d'achat aux actionnaires du groupe pour acquérir Sunrise. Une fois la transaction terminée, Liberty Global a l'intention de faire retirer les actions Sunrise de la cotation auprès de SIX Group. À ce titre, Sunrise souhaite attirer l'attention des actionnaires sur les éventuels changements à venir de la politique actuelle en matière de dividendes.

Tableau complémentaire des résultats des 9 premiers mois de 2020

Chiffre d'affaires (en millions de CHF) 9 mois - 2019 9 mois - 2020 En glissement annuel Services mobiles 929 932 0,3% Services de téléphonie fixe 218 206 (5,4%) Internet fixe 229 249 8,8% Chiffre d'affaires total 1375 1387 0,8% Revenus liés aux services (total, hors hubbing et matériel) 1146 1165 1,6% Marge brute 933 943 1,1% EBITDA 506 496 (1,9%) EBITDA ajusté 496 507 2,1% Résultat net 109 71 (34,3%) Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (eFCF) 92 101 10,1%

Pour obtenir le rapport IFRS, la présentation pour les investisseurs et d'autres informations détaillées, veuillez consulterwww.sunrise.ch/reports.