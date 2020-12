Sunrise Communications : , en collaboration avec Caritas, encourage la participation numérique des personnes menacées ou touchées par la pauvreté

Sunrise fait un don de CHF 250 000.- à Caritas. Avec ce don, Caritas favorise l'accès au monde numérique et le gain de compétences dans ce domaine pour les personnes menacées ou touchées par la pauvreté en Suisse. Pour les personnes qui vivent au niveau du seuil de pauvreté ou en-dessous, cette initiative permet une participation plus active à la société et de meilleures opportunités dans le monde du travail.

«C'était l'idée des collaborateurs de faire un don à une organisation caritative en lieu et place du repas de Noël. Avec Caritas Suisse et son projet pilote 'Promouvoir l'accès et les compétences numériques', nous avons trouvé le partenaire idéal», se réjouit André Krause, CEO de Sunrise. «Les collaborateurs ont décidé librement s'ils voulaient faire don de leur budget pour le repas de Noël ou le maintenir dans le respect des normes sanitaires. Sunrise a été enthousiasmé par l'idée et a doublé le montant. Nous sommes très heureux de pouvoir soutenir le projet avec un montant de CHF 250 000.-».

«L'accès à Internet et à la communication mobile prennent une place toujours plus centrale dans nos activités quotidiennes et deviennent indispensables. De la vie courante au monde du travail, de plus en plus de domaines dans notre société sont concernés par la numérisation, où celle-ci devient déterminante. La crise du coronavirus renforce rapidement cette tendance et exacerbe en même temps la pauvreté en Suisse. Les personnes qui vivent au niveau du seuil de pauvreté ou en-dessous sont de plus en plus marginalisées. Grâce au généreux don de Sunrise, nous pouvons agir contre cette tendance», déclare Reto Urech, responsable Fundraising et Marketing de Caritas Suisse.

La crise actuelle du coronavirus est un problème majeur, même souvent existentiel, pour environ un quart de la population suisse1 qui n'a pas ou peu de compétences numériques de base. Pour les personnes concernées, cela a des conséquences parfois graves, allant d'une participation difficile à la société à l'exclusion du monde du travail.

Le projet pilote de Sunrise en collaboration avec Caritas Suisse offre aux personnes dont le niveau de vie est égal ou inférieur au seuil de pauvreté en Suisse de meilleures chances de trouver du travail, leur donne la possibilité de profiter des offres gouvernementales, culturelles et éducatives et leur permet de participer à la vie sociale. Le projet pilote durera deux ans.



Plus d'informations sur www.sunrise.ch/caritas