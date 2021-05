Sunrise Communications : Débit wow même sans fibre optique et sans giga réseau – grâce à la 5G

De nombreuses communes urbaines et rurales comptent beaucoup de foyers qui ne peuvent pas bénéficier d'une connexion Internet rapide (avec plusieurs centaines de Mbit/s). Il est pour eux quasiment impossible de travailler en Home Office de manière productive, d'apprendre efficacement en ligne et de profiter des offres de divertissement modernes de façon satisfaisante.

Avec la 5G, Sunrise UPC offre à ces ménages la solution idéale. Afin de faire connaître cette solution aux foyers concernés dans plus de 26 communes, Sunrise UPC lance la campagne promotionnelle «Débit wow 5G». Elle débutera le 10 mai 2021 et s'adressera aux bénéficiaires sélectionnés dans les communes suivantes. Dans une deuxième phase, la campagne promotionnelle «Débit wow 5G» sera élargie à d'autres régions, notamment en Suisse romande et au Tessin.

Aesch (BL), Altstätten (SG), Arlesheim (BL), Belp (BE), Binningen (BL), Brunnen (SZ), Buchs (SG), Dübendorf (ZH), Granges (SO), Herzogenbuchsee (BE), Langenthal (BE), Lyss (BE), Meiringen (BE), Münsingen (BE), Muttenz (BL), Neuhausen am Rheinfall (SH), Nidau (BE), Oberwil (BL), Reinach (BL), Romanshorn (TG), Schaffhouse (SH), Spreitenbach (AG), Suhr (AG), Thayngen (SH), Wil (SG), Würenlos (AG).

Les ménages choisis bénéficieront par exemple de Sunrise We Home M à CHF 45.-/mois* ou de Sunrise We Home XL+ avec Apple TV incluse à CHF 59.-/mois*. L'offre Sunrise We Home via la 5G peut être testée gratuitement pendant un mois.

La connexion Internet rapide est assurée via le le réseau 5G le plus rapide et le plus fiable de Suisse et grâce à la Sunrise Internet Box 5G ou à la Sunrise Internet Outdoor Box 5G, qui seront prêtées gratuitement aux clients.

Le réseau 5G de Sunrise UPC couvre plus de 780 villes et localités avec la technologie 5G à haut débit (jusqu'à 2 Gbit/s) et plus de 93,6% de la population suisse avec la 5G basique (jusqu'à 1 Gbit/s). L'intégralité des localités couvertes peuvent être consultées sur la carte de couverture 5G.

__________________________________

*Durée minimale de 24 mois, Sunrise We Home M CHF 45.-/mois pendant les premiers 24 mois, ensuite CHF 75.-/mois.. Sunrise We Home XL+ CHF 59.-/mois pendant les premiers 24 mois, ensuite CHF 100.-/mois.