Sunrise Communications : Devenir champion grâce au sport d'élite

«Avec Roger Federer comme ambassadeur de notre marque et en tant que nouveau partenaire principal de Swiss-Ski, nous nous engageons fortement en faveur du sport suisse. Comme partenaire principal d'Athletes Network, nous avons désormais accès à un vivier unique de personnalités exceptionnelles. Nous pouvons bénéficier de l'état d'esprit des sportifs, de leur expérience des situations de haute performance et de leur force mentale. Cela nous est par exemple utile pour le développement de stratégies, pour le marketing et enfin pour le Change Management dans le cadre de l'entreprise fusionnée. Je suis ravi de ce partenariat, qui soutient à la fois les anciens athlètes de haut niveau après leur carrière sportive et Sunrise UPC dans son cheminement pour devenir champion national», déclare André Krause, CEO de Sunrise UPC.

«Nous sommes très heureux d'accueillir Sunrise UPC à nos côtés en tant que partenaire principal et de les soutenir dans leur cheminement pour devenir champion national. Nous nous positionnons également en tant que leader en ce qui concerne les carrières post-sportives. Sunrise UPC soutient activement les athlètes de haut niveau dans leur carrière après le sport de haut niveau, et nous nous réjouissons des projets communs passionnants qui nous attendent», déclare Beni Huggel, co-fondateur d'Athletes Network, qui occupera de nouveau dès aujourd'hui le rôle d'expert en football de SRF pour l'équipe nationale suisse.

Dans le sport de haut niveau, les athlètes adoptent un certain état d'esprit. Ils acquièrent des traits de caractère bien souvent supérieurs à la moyenne qui, contrairement aux compétences techniques, sont plus difficiles à assimiler. Il s'agit par exemple de la discipline, la résilience, la culture du feedback, l'orientation vers les objectifs, l'agilité, l'engagement, etc. Ces qualités, tout comme les moyens de les renforcer, sont également recherchées par les entreprises. Grâce à ce partenariat, Sunrise UPC jouit de perspectives uniques et intègre un savoir-faire précieux au sein de l'entreprise, tandis que les athlètes sont soutenus dans leur carrière professionnelle après le sport de haut niveau.

2nd Athletes Day, 14 juin 2021

À l'occasion des Athletes Days ayant lieu deux fois par an, les entreprises et les athlètes peuvent accroître et activer leur réseau. Lors de ces rencontres, les entreprises établissent de précieux contacts avec des athlètes, anciens comme actifs. Il s'agit d'une opportunité pour échanger expériences et know-how. André Krause, CEO de Sunrise UPC, donnera de plus amples informations au sujet de cet engagement lors de son intervention au cours des Athletes Day https://www.athletes-network.com/2-athletes-day/