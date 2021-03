Sunrise Communications : Smart Metering jette les bases de la numérisation dans le secteur de l'énergie et propose un accès à un nouvel écosystème

Les distributeurs d'énergie suisses sont tenus par la Confédération de remplacer leurs compteurs d'électricité classiques par des compteurs intelligents. Ils font partie intégrante du réseau de distribution intelligent et jettent les bases d'une numérisation accrue dans le secteur de l'énergie. Cela va créer de nombreuses opportunités pour les fournisseurs d'énergie, mais aussi pour les nouveaux acteurs et les consommateurs.

« Les compteurs intelligents sont la base d'une mesure, d'une surveillance et d'un contrôle intelligents d'un système énergétique numérique. Cela apporte de nombreux avantages, et pas seulement pour les consommateurs. Avec nos solutions innovantes, nous relions nos clients à notre écosystème de compteurs intelligents et ils profitent de la gestion de l'énergie la plus simple de Suisse. En tant que partenaire IoT fiable pour le gaz, l'eau, le chauffage urbain et l'électricité, Sunrise UPC accompagne les clients durant ce changement », se réjouit Robert Wigger, Chief Business Officer de Sunrise UPC.

Les compteurs intelligents sont par exemple les compteurs électriques qui peuvent enregistrer, envoyer et recevoir des données sur la consommation et concernant l'état. Les données sont en règle générale cryptées et transmises de manière anonyme au fournisseur d'énergie toutes les 15 minutes. Ainsi, les compteurs intelligents contribuent à la transparence de la consommation de l'électricité et à la charge du réseau. Cela apporte des avantages pour toutes les parties concernées sur le marché de l'électricité. C'est aussi valable dans les domaines de l'approvisionnement en gaz, eau et chauffage urbain.

Avantages et exemples d'application pour les fournisseurs d'énergie Relevé des compteurs simplifié en temps réel

Jusqu'à présent, le relevé des compteurs était un processus manuel qui demandait beaucoup de temps et de personnel. Désormais, des compteurs intelligents se chargeront du relevé et transmettront toutes les données importantes à la centrale. Cela permet de réduire les coûts et ouvre en même temps des possibilités de nouveaux services.

Jusqu'à présent, le relevé des compteurs était un processus manuel qui demandait beaucoup de temps et de personnel. Désormais, des compteurs intelligents se chargeront du relevé et transmettront toutes les données importantes à la centrale. Cela permet de réduire les coûts et ouvre en même temps des possibilités de nouveaux services. Assurance qualité

La lecture automatisée élimine totalement l'erreur humaine. La surveillance permet de détecter les pannes à un stade précoce et d'identifier plus facilement les irrégularités. Des mesures peuvent être prises immédiatement, avec une sécurité des données maximale et pour une qualité optimale de l'approvisionnement en énergie.

La lecture automatisée élimine totalement l'erreur humaine. La surveillance permet de détecter les pannes à un stade précoce et d'identifier plus facilement les irrégularités. Des mesures peuvent être prises immédiatement, avec une sécurité des données maximale et pour une qualité optimale de l'approvisionnement en énergie. Automatisation et nouveaux services

Grâce au passage aux compteurs intelligents, l'efficacité interne augmente et les processus sont simplifiés. En même temps, cela procure une valeur ajoutée pour les clients. Un bon exemple est l'automatisation de la facturation et les recommandations de gestion pour les consommateurs. Les coûts seront assignés aux clients de manière transparente. Des recommandations basées sur des données en raison des besoins en énergie directs et évalués aident les clients à faire diminuer les coûts de consommation d'énergie.

Données numériques pour encore plus d'efficacité énergétique

À l'avenir, les locataires et propriétaires ne devront plus verser d'acomptes si leur consommation effective d'électricité est directement mesurée et facturée. Les fournisseurs peuvent réduire fortement le nombre d'erreurs de facturation et la charge de travail de relevé de compteur. Les locataires et propriétaires d'immeubles pourront avoir accès à distance aux données de consommation d'électricité via une plateforme client. Les schémas comportementaux peuvent être identifiés et optimisés en faveur d'une consommation plus faible. L'efficacité énergétique augmentera et des coûts seront économisés.

Les compteurs intelligents ont également une autre fonction importante : grâce à la collecte permanente de données, ils permettent de contrôler de manière ciblée le flux d'électricité. Les compteurs intelligents sont donc un élément important des réseaux de distribution intelligents (smart grids), qui permettent aux fournisseurs non seulement d'approvisionner les consommateurs en électricité, mais aussi d'injecter automatiquement l'électricité écologique (par exemple l'énergie solaire) produite de manière décentralisée dans les réseaux mais aussi de la stocker et de la redistribuer. L'utilisation des énergies renouvelables sera considérablement optimisée.

La mise en réseau comme prérequis

Afin de profiter des avantages des compteurs électriques numériques, ils seront intégrés dans un réseau de communication stable. Les technologies de communication mobile comme la 5G présentent l'avantage de ne pas nécessiter d'investissements importants pour développer le réseau. Le réseau mobile plusieurs fois récompensé de Sunrise UPC offre à tout moment une large gamme de technologies 2G, 3G, 4G, 5G ainsi que NarrowBand-IoT et Cat-M1 et une connexion optimale partout. Pour les compteurs intelligents, qui sont souvent positionnés dans les caves, la norme radioNarrowband IoT est idéale. Celle-ci est capable de pénétrer même des murs épais et est très économe en énergie.

Sunrise UPC et l'écosystème Smart Metering

Basé sur l'Internet des objets (IoT), la gestion de l'énergie simplifiée est la base de Smart Metering pour les fournisseurs en énergie. Du compteur à l'application, tout est connecté. Grâce à une collaboration étroite entre les fournisseurs de matériel et de logiciels, une automatisation des processus basée sur les données sera possible, ce qui permet des gains d'efficacité conséquents.

L'accès à l'écosystème énergétique de Sunrise UPC permet aux fournisseurs nouveaux ou traditionnels de développer de nouvelles applications. Dans ce nouvel écosystème, de nouvelles applications numériques seront rapidement développées, alors qu'elles étaient impensables auparavant. Avec Sunrise UPC, les entreprises profitent d'un écosystème complet pour la gestion de l'énergie de l'avenir. L'écosystème énergétique de Sunrise UPC se distingue tout particulièrement par ses partenariats Smart Energy avec des fabricants d'appareils de renom pour le gaz, l'eau, l'électricité et le chauffage urbain, mais aussi avec des fournisseurs de plateformes pour les systèmes head end et pour le traitement des données, ainsi que ceux avec des fournisseurs spécialisés pour des applications commerciales.

Plus d'informations sur : www.sunrise.ch/smartmetering