Sunrise Communications : UPC – Ensemble pour plus de «business power»

Grâce à la fusion, Sunrise UPC offre désormais plus de «business power» à ses clients commerciaux. Au moyen de son réseau gigabit à fibre optique exceptionnel et le réseau 5G le plus rapide de Suisse, elle offre des solutions fiables, modernes et sécurisées pour les postes de travail, que ce soit pendant les déplacements ou à la maison. Dans une vaste campagne marketing à 360°, Sunrise UPC montre comment tous les clients commerciaux, des petites entreprises aux grands clients, peuvent bénéficier de manière optimale d'offres adaptées à leurs besoins.

«Avec notre infrastructure nouvelle génération, nous offrons la meilleure connectivité de Suisse. Nous numérisons le poste de travail et proposons d'excellentes solutions Mobile, Connectivity et Work Smart, individuellement ou sous la forme d'un pack de services complets. Nos clients bénéficient des meilleures solutions à des prix attractifs et d'un service personnalisé. Nous stimulons le marché avec encore beaucoup plus de «business power», notamment grâce à la compétence, à la flexibilité et à la disponibilité de nos collaborateurs. C'est pourquoi ils sont les acteurs de la nouvelle campagne marketing», déclare Robert Wigger, Chief Business Officer de Sunrise UPC.

Offres pour les petites entreprises et les PME

Les petites entreprises et les PME bénéficieront à partir du 10 juin 2021 de nombreuses offres à prix réduit sur les nouveaux contrats.

Au cœur de celles-ci se trouve l'offre tout-en-un composée de We Mobile XL et We Office XL avec réseau fixe, TV et Internet pour seulement CHF 99.-/mois, et donc à moitié prix pendant les 24 premiers mois, puis à CHF 200.-/mois. L'installation sur site et la taxe d'activation sont déjà incluses dans le prix ci-dessus.

De plus, les nouveaux clients peuvent choisir parmi toute la gamme des abonnements UPC Business Internet et Business Combi et ne payer que CHF 55.-/mois pendant les 24 premiers mois, quelle que soit l'offre choisie. Ensuite, les prix seront basés sur les listes des prix habituels pour les produits sélectionnés. Là encore, l'installation sur site et la taxe d'activation sont gratuites.

Migration sans souci: contrôle de l'infrastructure et installation complète gratuite

Du 10 juin au 31 août 2021, les nouveaux clients PME et les grands clients peuvent s'inscrire en ligne pour une analyse gratuite de leur infrastructure existante, d'une valeur pouvant atteindre CHF 1000.-, et recevoir jusqu'à 4 heures de conseils gratuits de la part de l'équipe Professional Services de Sunrise UPC. Par la suite, le client reçoit une recommandation sans engagement sur la manière d'optimiser son infrastructure et sa solution, d'accroître son agilité et son efficacité et de réduire ses coûts. Lors de l'achat d'une solution complète comprenant la téléphonie mobile, la Connectivity et les outils de collaboration, une PME reçoit gratuitement un forfait d'installation complet comprenant la formation de deux collaborateurs (valeur: CHF 1295.-, valable du 10 juin au 31 août 2021).

Sunrise UPC est le partenaire en matière d'innovation numérique

L'Internet des objets (IoT) connecte les machines, les objets, les véhicules, et bien plus encore. La mise en réseau numérique à l'aide des technologies IoT permet de surveiller et de contrôler des objets en temps réel, et de prendre des décisions rapides à partir des données collectées. L'IoT offre non seulement des avantages concurrentiels décisifs grâce à une augmentation de la productivité et à des économies de coûts, mais constitue également la base de nombreux nouveaux modèles d'affaires. Une connectivité fiable est une condition requise pour des applications innovantes. Avec sa large gamme de technologies de connexion (2G, 3G, 4G, 5G ainsi que NarrowBand-IoT et Cat-M1), le réseau mobile plusieurs fois récompensé de Sunrise UPC offre le meilleur réseau possible pour les projets IoT. Sunrise UPC permet ainsi aux entreprises de poursuivre leur transformation commerciale et numérique.

Les collaborateurs de Sunrise UPC comme ambassadeurs

Outre les avantages de l'infrastructure et des solutions communes de communication à 360°, la campagne marketing actuelle de Sunrise UPC se concentre en particulier sur la mentalité de service et le conseil personnalisé de la clientèle. La campagne, réalisée par Publicis, s'appuie sur les collaborateurs de Sunrise UPC comme vecteurs d'image. Le slogan «Notre business: être là pour votre business » souligne également le fait que les collaborateurs de Sunrise UPC font le maximum pour leurs clients. Ces derniers bénéficient non seulement de l'infrastructure de pointe de l'entreprise fusionnée, mais surtout du know-how combiné d'un fournisseur de services complets. La campagne sera déployée dans des publicités imprimées, des contenus en ligne, des vidéos, des mesures BTL et dans des points de vente dans toute la Suisse.

Tous les détails de chaque offre et promotion en ligne se trouvent sur: