Sunrise Communications : UPC s'engage pour le développement durable et devient nouveau partenaire de swisscleantech

Le développement durable et la protection de l'environnement sont des enjeux essentiels pour Sunrise UPC, comme pour la société mère Liberty Global. Grâce à son engagement constant en faveur des sujets importants que sont l'environnement, la responsabilité sociale et la gouvernance d'entreprise, Sunrise UPC inscrit ses objectifs ESG dans la nouvelle conduite et la nouvelle culture d'entreprise. Profitant de la longue expérience dont dispose Liberty Global, Sunrise UPC est en passe de devenir le champion national également dans le domaine de l'ESG.

«Le réseau mobile 5G et les innovations sont des facteurs clés pour l'économie globale, notamment en termes de développement durable et de protection du climat. Grâce à sa collaboration avec swisscleantech, Sunrise UPC s'engage encore davantage en faveur du développement durable», se réjouit André Krause, CEO de Sunrise UPC.

Depuis sa fondation, swisscleantech a un objectif précis: la Suisse doit occuper un rôle pionnier dans la protection du climat, car ce sont aussi bien l'environnement que l'économie qui en bénéficient. swisscleantech représente environ 500 entreprises issues de plus de 30 secteurs d'activité, ainsi que des associations provenant de tous les secteurs et de toutes les régions de Suisse. Ensemble, elles s'engagent en faveur d'une économie compatible avec la protection du climat, courageuse et novatrice, et de la mise en place des conditions nécessaires à sa réalisation.

Pour Fabien Etter, co-président de swisscleantech, cet engagement commun est très important: «Le secteur des télécommunications joue un rôle essentiel dans la protection du climat. Nous sommes donc très heureux que Sunrise UPC soutienne les objectifs de swisscleantech et continue ainsi à renforcer son engagement en faveur du développement durable. Ensemble, nous nous mobiliserons pour une économie compatible avec la protection du climat.»

Dans le cadre de cette adhésion, André Krause rejoint également CEO4Climate. #ceo4climate est un mouvement initié par swisscleantech, dans lequel des personnalités éminentes du monde économique suisse s'engagent personnellement pour une économie compatible avec la protection du climat.

«En tant que membre de #ceo4climate, je m'engage clairement en faveur de la protection du climat, ainsi qu'en faveur d'une politique énergétique et climatique efficace, permettant de renforcer l'économie et l'innovation en Suisse», affirme André Krause.

Électricité provenant à 100% d'énergies renouvelables, réduction des émissions des pendulaires

Depuis le 1er janvier 2021, Sunrise UPC s'alimente exclusivement en électricité produite à partir d'énergies renouvelables, principalement d'énergie hydraulique provenant de Suisse. Cette mesure, associée à des mesures d'efficience énergétique, est extrêmement importante, étant donné que la consommation d'électricité d'une entreprise de télécommunications a un impact direct considérable sur la protection du climat.

Le «New Way of Working» permet à Sunrise UPC de devenir non seulement l'employeur le plus moderne de Suisse, mais contribue également, grâce à un modèle de travail et de mobilité novateur et flexible, de réduire les émissions des pendulaires, et ce au-delà de la levée de l'obligation du télétravail liée à la crise sanitaire. Sunrise UPC offre à ses collaborateurs la possibilité et les conditions pour travailler avec une flexibilité totale, que ce soit à domicile, en déplacement ou au bureau.

La 5G et l'Internet des objets

La 5G offre une connectivité sans fil à très haut débit, une faible latence et permet un nombre gigantesque de connexions parallèles. Ainsi, tous les appareils nécessaires à l'Internet des objets tels que les capteurs, les systèmes de suivi, les drones, les ordinateurs ou les smartphones peuvent être connectés simultanément à ce réseau mobile performant. Autrement dit, de grandes quantités de données peuvent être transférées quasiment immédiatement à ultra-haut débit. Cette utilisation des données en temps réel a permis à des projets novateurs de voir le jour, tels que celui de Innosuisse pour lutter contre les plantes adventices comme le rumex.

Consommation d'électricité du réseau mobile

Sunrise UPC analyse régulièrement son efficacité énergétique; la consommation d'électricité de sa propre infrastructure mobile est l'une des sources d'émissions les plus importantes, et elle peut être influencée directement. Grâce à «PowerStar», Sunrise UPC veut réduire la consommation d'électricité de son réseau mobile 5G de près de 4 GWh par an, ce qui correspond à la consommation d'électricité annuelle d'une petite commune suisse d'environ 650 habitants.

Liberty Global joue un rôle prépondérant dans le développement durable

En 2020, le groupe Liberty Global a été récompensé à plusieurs reprises pour son engagement en faveur du développement durable et de la responsabilité des entreprises. Le groupe figurait pour la huitième fois dans le très renommé Dow Jones Sustainability World Index comme l'une des entreprises les plus durables au monde et s'est vu décerner par CDP Global (anciennement connu sous le nom de Carbon Disclosure Project) le Leadership Status dans le cadre de leur enquête annuelle sur les changements climatiques et les émissions de carbone. Liberty Global démontre également son engagement en faveur du développement durable en étant membre fondateur de la European Green Digital Coalition.

Pour en savoir plus sur les activités de Sunrise UPC en matière de développement durable et de protection de l'environnement, nous vous invitons à vous rendre sur les pages suivantes: