Sunrise UPC diminue suffisamment la consommation en énergie de son réseau 5G pour couvrir les besoins annuels en électricité d'une petite commune

« Il est très important pour nous d'améliorer en permanence l'impact de nos activités sur l'environnement et le climat, notamment en ce qui concerne nos infrastructures. Grâce à la solution PowerStar innovante, nous économisons plus de 12 000 kWh par jour sur la consommation électrique de notre réseau mobile. Cela correspond à la consommation annuelle d'électricité d'une petite commune suisse d'environ 650 habitants, ce qui signifie une forte réduction de notre empreinte écologique. Et le meilleur dans tout cela : cette réduction de la consommation d'énergie n'affecte ni l'expérience 5G des clients ni les performances du réseau 5G le plus rapide et le plus fiable », déclare Elmar Grasser, CTO de Sunrise UPC.

Le développement durable et la protection de l'environnement sont des sujets importants pour Sunrise UPC et sa société mère, Liberty Global. En 2020, Liberty Global a été reconnue à plusieurs reprises pour son engagement en faveur du développement durable et de sa responsabilité sociale. Liberty Global a été désignée l'une des entreprises les plus durables au monde par son recensement au prestigieux Dow Jones Sustainability World Index pour la huitième année et s'est vu attribuer le statut de leader par CDP Global (anciennement connu sous le nom de Carbon Disclosure Project) dans l'analyse annuelle sur le changement climatique et les émissions de carbone:

Sunrise UPC a conclu avec le gouvernement fédéral suisse un accord volontaire pour l'augmentation de l'efficacité énergétique en 2013 (pour Sunrise) et en 2014 (pour UPC). L'efficacité énergétique est essentielle pour les activités de Sunrise UPC car la consommation d'électricité a le plus grand impact environnemental direct sur la protection contre le réchauffement climatique et représente un facteur de coût interne important. En 2019, Sunrise a considérablement amélioré son processus de déclaration des émissions de gaz à effet de serre (GES), en adoptant la norme du protocole GHG et en étendant ses déclarations sur les émissions de type 3.

Des informations complémentaires sur les activités de durabilité et de protection de l'environnement de Sunrise UPC sont disponibles aux adresses suivantes :

Sunrise UPC évalue régulièrement son efficacité énergétique, et la consommation d'électricité de son infrastructure de réseau mobile est l'une de ses plus grandes sources d'émissions qui puisse être gérée directement. C'est pourquoi Sunrise UPC a déployé la solution d'économie d'électricité PowerStar pour son réseau mobile. Cette solution est basée sur une technologie d'intelligence artificielle et permet de réaliser des économies d'énergie de bout en bout pour les technologies d'accès radio 2G, 3G, 4G et 5G. Elle fournit des résultats et des projections mesurables et peut être optimisée en permanence pour atteindre le meilleur équilibre entre les économies d'énergie et les performances du réseau.

