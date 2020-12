Sunrise UPC: l'équipe de direction dévoilée

Zurich (awp) - Le groupe fusionné Sunrise UPC a présenté vendredi sa nouvelle équipe de direction, composée de quatorze membres. Parmi eux, Jany Fruytier, qui opérait pour Liberty Global en Pologne, est nommé directeur des finances. Tobias Foster, déjà en charge des ressources humaines chez Sunrise, gardera cette fonction dans la nouvelle entité.

L'équipe "regroupe les meilleurs dirigeants de chaque entreprise avec pour objectif stabilité et clarté stratégique", selon le communiqué. Elle "se mettra immédiatement au travail et aidera à définir les prochains processus et étapes du programme d'intégration".

L'identité du duo à la tête des activités unifiées de Sunrise et d'UPC Suisse était déjà connu, en l'ocurrence, le directeur général de Sunrise, André Krause, épaulé par l'ancienne patronne d'UPC, Severina Pascu.

ck/buc