Sunrise UPC nouveau partenaire principal de Swiss-Ski dès la saison 2022/2023

La collaboration avec Sunrise UPC à partir du prochain cycle olympique marque une nouvelle étape dans l'histoire de Swiss-Ski. Le nouveau partenaire principal offre à l'organisation faîtière des sports de neige suisses une offre globale très large et également - en raison de l'engagement à très long terme - une grande sécurité de planification.

«En tant que fédération, nous avons pour tâche stratégique principale de développer constamment les sports de neige suisses ainsi que de les pérenniser à grande échelle et à long terme. Avec Sunrise UPC comme nouveau partenaire principal, nous pouvons offrir à nos athlètes, à nos collaborateurs et à tous nos partenaires et autres parties prenantes une grande sécurité économique et financière pour les années à venir», déclare Urs Lehmann, président de Swiss-Ski. «Le fait que nous ayons réussi à conclure ce partenariat, qui est extrêmement bénéfique pour les deux parties, illustre la grande importance des sports de neige en Suisse. Sunrise UPC va nous donner un nouvel élan dans différents domaines. Nous nous réjouissons de ces nouvelles opportunités.»

André Krause, CEO de Sunrise UPC, ajoute: «Ce partenariat nous permettra de continuer à bâtir sur notre succès. Les sports de neige font partie de la tradition suisse et la combinaison avec des sports de compétition de niveau mondial correspond parfaitement à notre positionnement. Grâce au partenariat avec Swiss-Ski, nous sommes encore plus proches de nos clients avec encore plus d'émotions. Le sport est pour nous le moyen idéal pour y parvenir, car nos valeurs passionate, bold et one y sont particulièrement évidentes. Nous avons déjà entamé ce rapprochement grâce à notre partenariat avec Roger Federer et le réaffirmons à présent avec notre engagement dans le domaine des sports de neige suisses.»

En tant que nouveau partenaire principal, l'engagement dans les sports de neige de Sunrise UPC portera sur de nombreux domaines, ce qui constitue pour Swiss-Ski une condition essentielle pour le partenariat qui débutera dans un an. Les activités de sponsoring de Sunrise UPC concerneront donc également les événements de la Coupe du monde en Suisse, la relève et sports de loisirs dans toutes les régions et les athlètes de Swiss-Ski.