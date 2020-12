Uniquement chez Sunrise : le premier ordinateur portable 5G de Lenovo

« Le nouvel ordinateur portable 5G de Lenovo se laisse parfaitement combiner avec nos abonnements Business Mobile incluant une extra SIM Business gratuite, ou avec nos nouveaux abonnements Business Mobile Internet, pour permettre une collaboration moderne et flexible partout. Je me réjouis de pouvoir proposer cet appareil révolutionnaire en exclusivité chez Sunrise, car il est parfaitement adapté à notre Unlimited Mobile Workplace », affirme Robert Wigger, Chief Business Officer de Sunrise.

Le nouvel ordinateur portable Lenovo est le premier ordinateur du monde compatible avec la 5G. Ce convertible 2-en-1 est le premier ordinateur équipé de la puce Snapdragon 8cx à système de refroidissement passif de Qualcomm et d'un modem X55-5G qui rend la connectivité 5G possible dans le monde entier. Grâce à sa gravure de 7 nm, cette puce permet de consommer 60% d'énergie en moins par rapport aux générations précédentes ce qui permet une autonomie de la batterie pouvant atteindre 24 heures.

Ses 1,3 kg rendent le Yoga 5G très mobile. L'écran Full HD IPS de 14 pouces avec la technologie In-Plane Switching et deux haut-parleurs stéréo optimisés par Dolby Atmos® à l'avant livrent une expérience visuelle et auditive incomparable. La connexion via le réseau 5G fournit, lors du streaming mobile, une image en qualité Full HD visiblement plus nette qu'avec son prédécesseur 4G/LTE. Et grâce aux performances énergétiques efficaces du processeur, la luminosité de l'écran atteint jusqu'à 400 cd/m² sans affecter l'autonomie de la batterie.

Les fonctionnalités de sécurité de qualité professionnelle, avec une puce sécurisée compatible TPM 2.0, un lecteur d'empreintes digitales et une caméra infrarouge intégrée à reconnaissance faciale qui enregistre les visages de manière sûre dans le système via Windows Hello, offrent à l'utilisateur une protection et une confidentialité optimales des données.

Nouveaux abonnements Business Mobile Internet avec 5G et Business Priority

Après l'introduction des nouveaux abonnements Business Mobile cet été, 4 nouveaux abonnements forfaitaires ont également été ajoutés afin de permettre une utilisation illimitée des données. Le client n'a plus qu'à décider s'il souhaite utiliser majoritairement son appareil mobile au niveau national ou international, roaming compris, car trois des tarifs forfaitaires internationaux permettent également d'utiliser les abonnements à l'étranger sans aucun problème.

Avec la version Premium de l'abonnement Business Mobile Internet, le client bénéficie de la vitesse la plus rapide grâce à la 5G et des meilleurs partenaires de roaming à l'étranger. Les nouveaux abonnements Business Mobile Internet existent aussi en version Basic et offrent les mêmes prestations forfaitaires avec la 4G+. La taxe mensuelle des abonnements Business Mobile Internet Basic est de CHF 15. - moins chère.

L'ordinateur portable Yoga 5G de Lenovo est disponible dès maintenant chez Sunrise pour CHF 1499.-, et l'abonnement Business Mobile Internet souhaité est offert avec pendant trois mois. Les clients Sunrise avec un abonnement Business Mobile existant peuvent aussi utiliser l'une de leurs extra SIM Business avec ce nouvel ordinateur portable.

Vous trouverez les détails de toutes les offres B2B de Sunrise sur www.sunrise.ch/business

Les mesures de connect confirment l'analyse antérieure de RootMetrics®:

Cette année, connect a testé la cinquième génération de téléphonie mobile sous toutes ses coutures. En faisant preuve d'une fiabilité à 100% dans quatre des cinq catégories du test et en offrant des débits de données atteignant jusqu'à 469 Mbit/s en moyenne, le réseau 5G de Sunrise se montre le plus rapide et le plus fiable. Le résultat de l'analyse actuelle menée par RootMetrics® de IHS Markit est pratiquement identique: Sunrise a le réseau 5G le plus rapide et la meilleure connectivité réseau.

Le réseau 5G de Sunrise dessert plus de 90% de la population Suisse avec la couverture de base 5G (jusqu'à 1 Gbit/s) et plus de 686 villes et localités avec le réseau 5G haut débit (jusqu'à 2 Gbit/s). Sunrise dispose du réseau 5G le plus important de Suisse et d'Europe. Lacarte de couverture réseauactuelle est accessible sur le site web de Sunrise avec une fonction de recherche permettant d'y indiquer son adresse pour savoir si la 5G y est disponible. Sunrise poursuit la mise en œuvre de son plan visant à consolider, grâce à la 5G, sa position de leader en Suisse et en Europe en matière d'infrastructures numériques et fournit cette technologie à un nombre croissant de villes et localités.