connect le confirme: Sunrise a le meilleur réseau 5G et de données mobiles

«Nous avons été le premier opérateur à lancer la 5G en Suisse et en Europe. Depuis, les principaux tests indépendants ne cessent de nous le confirmer: Sunrise a le réseau 5G le plus rapide et le plus fiable. Ceci est aussi important pour les applications destinées à nos clients commerciaux que pour les clients qui utilisent un appareil 5G. Les appareils 5G se vendent très bien et connaissent une croissance rapide. Grâce aux investissements que nous avons réalisés, les clients bénéficient de l'un des meilleurs réseaux mobiles dans le monde. Un avantage que la Suisse pourrait bien perdre si elle n'ajuste pas ses conditions-cadres à celles en vigueur à l'étranger», déclare André Krause, CEO de Sunrise.

La compétition au coude-à-coude au plus haut niveau s'est instaurée comme une tradition dans le cadre du test annuel connect des réseaux mobiles en Suisse. Les deux réseaux mobiles en tête se disputent régulièrement la position de vainqueur dans les différentes catégories. Dans le test le plus récent, le réseau mobile Sunrise reste imbattu: Sunrise propose le meilleur réseau mobile en 4G et en 5G. En outre, le réseau 5G de Sunrise a été récompensé par le «5G Innovation Award»1.



Cette année, connect a testé la cinquième génération de téléphonie mobile sous toutes ses coutures. En faisant preuve d'une fiabilité à 100% dans quatre catégories des cinq présentes dans le test et en offrant des débits atteignant jusqu'à 469 Mbit/s en moyenne, le réseau 5G de Sunrise se montre le plus rapide et le plus fiable. Le résultat de l'analyse actuelle menée par RootMetrics® de IHS Markit est pratiquement identique: Sunrise a le réseau 5G le plus rapide et la meilleure connectivité réseau.

La rapidité et la fiabilité des connexions de données en 4G et surtout en 5G permettent de rendre le travail nomade et flexibleencore plus productif et sont tout aussi importantes pour le développement de solutions numériques innovantesdans les entreprises de nombreux secteurs, tels que l'industrie, le tourisme, la santé, l'agriculture, etc. Les clients privés utilisent les connexions Internet mobiles rapides non seulement pour surfer en déplacement ou pour le streaming, mais également pour suivre les retransmissions sportiveset s'adonner au gaming mobile.

Le réseau 5G de Sunrise dessert plus de 90% de la population Suisse avec la couverture de base 5G (jusqu'à 1 Gbit/s) et plus de 686 villes et localités avec le réseau 5G haut débit (jusqu'à 2 Gbit/s). Sunrise dispose du réseau 5G le plus important de Suisse. La carte de couverture réseauactuelle est accessible sur le site web de Sunriseavec une fonction de recherche permettant d'y indiquer son adresse pour savoir si la 5G y est disponible. Sunrise poursuit la mise en œuvre de son plan visant à consolider, grâce à la 5G, sa position de leader en Suisse et en Europe en matière d'infrastructures numériques et fournit cette technologie à un nombre croissant de villes et localités.

Dans le même temps, Sunrise est l'unique opérateur de la région D-A-CH (Allemagne, Autriche, Suisse) à recevoir pour la cinquième fois consécutivela note globale la plus élevée avec la mention «EXCEPTIONNEL» et à se positionner ainsi durablement en tête du classement.

1) Test avec 3 opérateurs de réseaux mobiles, 2 vainqueurs pour la catégorie Données et 2 opérateurs récompensés par le «5G Innovation Award»