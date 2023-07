SHENGXING GROUP CO.,LTD est une société basée en Chine dont l'activité principale est la conception, la fabrication et la distribution de canettes en métal. Les principaux produits de la société sont les canettes en fer blanc à trois pièces et les canettes en aluminium à deux pièces. Les produits de la société sont utilisés pour l'emballage de produits alimentaires et de boissons, tels que le porridge, le thé de médecine traditionnelle, les boissons à base de protéines végétales et la bière, entre autres. La société distribue ses produits sur le marché national.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier