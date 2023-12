Snrs Nw Enrg Ord, anciennement Global Internet of People Inc, est une société holding qui fournit des services aux petites et moyennes entreprises. La société offre principalement quatre types de services : les services aux membres, les services aux entreprises, les services en ligne et d'autres services. Les services aux entreprises sont de trois types. Les services complets sur mesure comprennent des services packagés sur mesure, tels que l'organisation de conférences et de salons, des services d'exposition de stands, des conseils de mentors sur place et d'autres services à valeur ajoutée. Les services de publicité de parrainage comprennent la publicité de parrainage pour certaines activités. Les services de conseil comprennent la réorganisation d'entreprise, la promotion et le marketing de produits, l'intégration de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie, la gouvernance d'entreprise, le financement et la structure du capital. Les services en ligne comprennent des séances de questions et réponses avec des mentors choisis et la diffusion en ligne de cours et de programmes via son application mobile (APP) Shidonghui App.