(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et non rapportées séparément par Alliance News :

----------

Quadrise PLC - Société londonienne spécialisée dans la technologie des huiles résiduelles, qui produit le carburant lourd synthétique MSAR - Déclare que les essais sur le site d'un client au Maroc progressent bien. Elle ajoute que la pompe de remplacement a été installée, mise en service et fonctionne "comme prévu". Elle s'attend à ce que l'essai se termine en novembre et fournira une mise à jour des résultats avant son assemblée générale annuelle du 27 novembre.

----------

European Metals Holdings Ltd - Société d'exploration et de développement minier axée sur la Tchécoslovaquie - Attend une étude de faisabilité définitive pour le projet Cinovec, situé à une centaine de kilomètres de Prague. L'étude de faisabilité définitive devrait être achevée au quatrième trimestre 2023. La trésorerie nette au 30 septembre s'élevait à 1,5 million de dollars australiens, soit 782 416,82 livres sterling.

----------

ECR Minerals PLC - Société d'exploration et de développement minéral axée sur l'Australie - Découverte de veines de quartz aurifères au projet Lolworth dans le Queensland, en Australie. Le projet consiste en trois concessions d'exploration (EPM27901, EPM27902 et EPM27903) qui sont exploitées par LUX Exploration Pty Ltd, une filiale à 100 % d'ECR. De "nombreuses" anomalies en or, en biobium et en terres rares ont été identifiées. Elle ajoute qu'un projet d'échantillonnage vient d'être achevé sur les lignes de crête de Flaggy Creek dans le Victoria.

Le directeur technique Adam Jones commente : "Le système de veinules d'or que nous avons identifié à Flaggy Creek est le fruit de notre approche systématique du travail de terrain... Nous sommes convaincus d'avoir potentiellement identifié un type de système de veines aurifères que nous pouvons nous attendre à trouver dans toute la région, et en outre, nous avons identifié d'autres ruisseaux aurifères à partir de notre programme d'échantillonnage des cours d'eau qui sont à proximité et présentent des caractéristiques géologiques très similaires à celles de la zone de Flaggy Creek. Associés aux importants travaux d'échantillonnage du sol réalisés le long de l'affleurement de Flaggy Creek, nous espérons que les résultats de ces travaux révéleront un système beaucoup plus vaste que celui qui est actuellement cartographié".

----------

Jardine Matheson Holdings Ltd - société holding basée à Hong Kong avec des intérêts dans le commerce de détail, l'immobilier, l'hôtellerie et les concessions automobiles - note la valeur d'actif net de PT Astra TBK au 30 septembre de IDR4 713 ou 0,24 pence, en baisse de 0,7 % par rapport à IDR4 746 il y a un an. Le bénéfice net de PT Astra pour le troisième trimestre 2023 est de 25 691 milliards IDR, en hausse de 10 % par rapport aux 23 330 milliards IDR de l'année précédente. Dit que le revenu net au troisième trimestre pour PT Astra a multiplié à IDR 240,91 trillions de 22,354 trillions dans le trimestre correspondant en 2022. Ajoute que PT Astra est détenue à 50% par sa filiale Jardine Cycle & Carriage. PT Astra s'attend à rester résiliente malgré les défis.

----------

Sunrise Resources PLC - société basée à Cheshire, Angleterre, spécialisée dans les projets de minerais industriels au Nevada - note les résultats positifs des travaux d'évaluation de son projet Reese Ridge au Nevada. Elle déclare s'être procuré des données électromagnétiques aéroportées ZTEM et avoir chargé la société canadienne de géophysique Geotech Ltd d'effectuer un traitement supplémentaire et des inversions 2D et 3D sur les données ZTEM. Elle planifie à présent un programme d'exploration de suivi qui comprendra des essais de forage. Patrick Cheetham, président exécutif, déclare : "Nous avons la chance d'avoir obtenu l'accès aux données ZTEM aéroportées pour ce projet, sans frais pour la société. Les résultats de la modélisation de la conductivité en 3D sont impressionnants, et des cibles intéressantes sont maintenant définies".

----------

Amaroq Minerals Ltd - La société de développement minier axée sur le Groenland a déclaré que la découverte d'une nouvelle veine à haute teneur a considérablement augmenté le potentiel de ressources de Nalunaq - Elle a obtenu deux autres licences d'exploration minière dans le sud du Groenland. Elle a obtenu deux nouveaux permis de prospection minière dans le sud du Groenland. Elle déclare que ses permis de prospection minière totalisent maintenant 1 916,81 kilomètres carrés, tandis que la superficie totale de ses terres passe à 9 785,56 kilomètres carrés.

Eldur Olafsson, directeur général, a déclaré : "L'attribution passionnante de deux nouvelles licences d'exploration minière très prometteuses est une nouvelle preuve de notre vision à long terme du secteur minier groenlandais et de notre engagement envers le Groenland en tant que fournisseur stratégique de minéraux essentiels. Je suis très heureux de confirmer le statut d'Amaroq en tant que plus grand détenteur de licences du Groenland, détenant désormais sous concession la majorité de la ceinture émergente d'IOCG et de cuivre de la région.

Ce développement s'inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à obtenir des droits d'exploration dans les ceintures aurifères et minérales critiques du Groenland méridional, en complément de notre portefeuille existant. Nous avons l'intention de poursuivre de nouvelles découvertes significatives de cuivre et de minéraux critiques dans ces licences avec notre partenaire de coentreprise, GCAM".

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.