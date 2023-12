Sunrise Resources plc est une société holding qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de projets miniers, principalement dans l'ouest des États-Unis. La société se concentre sur le développement de son projet CS Pozzolan-Perlite dans le Nevada, aux États-Unis. Ses projets comprennent le projet CS (Nevada), le projet Hazen Pozzolan (Nevada), le projet Pioche Sepiolite (Nevada), le projet NewPerl (Nevada) et le projet Jackson Wash (Nevada). Le projet CS Pozzolan-Perlite, situé dans le comté d'Esmeralda, au Nevada (États-Unis), couvre des gisements de pouzzolane naturelle et de perlite. Le projet Hazen Pozzolan est situé dans le comté de Churchill, dans le nord du Nevada, à 20 miles par la route de la ville de Fernley et à 24 miles par la route de la ville de Fallon, dans le comté. Le projet Pioche Sepiolite est situé à proximité de la ville minière historique de Pioche dans le comté de Lincoln, Nevada. Le projet NewPerl est situé à environ 85 miles du projet CS. Le projet Jackson Wash est situé à plus de 16 kilomètres du projet NewPerl dans le Nevada.

Secteur Sociétés minières intégrées