Sunrun Inc. est une société de services énergétiques, de stockage et d'énergie solaire domestique. La société est engagée dans la conception, le développement, l'installation, la vente, la propriété et la maintenance de systèmes d'énergie solaire résidentiels (projets) aux États-Unis. La société fournit des services et des produits d'énergie solaire à ses clients. La société fournit des systèmes de stockage de batteries ainsi que des systèmes d'énergie solaire à ses clients sur des marchés sélectionnés et vend ses services à des promoteurs commerciaux par le biais de ses offres de logements collectifs et de maisons neuves. La société installe des systèmes d'énergie solaire sur les maisons de ses clients et leur fournit l'énergie solaire produite par ces systèmes pour une durée initiale de 20 ou 25 ans. En outre, elle surveille, entretient et garantit le système pendant la durée du contrat. La société fournit des chargeurs pour véhicules électriques (VE), des mises à niveau de batteries, des systèmes réalimentés ou en expansion, des services de gestion de l'énergie domestique et d'autres produits d'électrification domestique.