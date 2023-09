Sunshine Capital Ltd est une société financière non bancaire basée en Inde. La société est principalement impliquée dans les investissements à long terme tels que les actions et les titres liés aux actions. Elle est engagée dans l'achat, la vente et le transfert d'actions et de titres de diverses sociétés sur les marchés des capitaux. Elle accorde des prêts et des avances à ses clients. La société est également engagée dans l'achat et la vente de matières premières sur toutes les bourses.

Secteur Services de placements diversifiés