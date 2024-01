Sunshine Metals Limited est une société australienne qui se concentre sur la découverte et le développement de ses projets aurifères et cuprifères dans le Queensland. Les projets de la société comprennent les projets Ravenswood Consolidated, Triumph, Investigator et Hodgkinson. Le projet Ravenswood Consolidated est un gisement d'or et de cuivre-molybdène-or porphyrique lié à une intrusion et orogénique, situé à environ 130 kilomètres (km) au sud de Townsville, dans le district prolifique de Ravenswood, Charters Towers. L'accès au projet se fait par des routes goudronnées, et la zone du projet est traversée par un réseau électrique. Le projet Triumph est situé à 50 km au sud du centre minier de Gladstone et comprend deux permis d'exploration couvrant environ 138 kilomètres carrés (km2). Le projet Investigator est situé à environ 100 km au nord de l'Inlier Mt Isa. Le projet Hodgkinson est situé entre le champ aurifère alluvial de Palmer River et le champ aurifère de Hodgkinson.

Secteur Sociétés minières intégrées