Sunstone Hotel Investors, Inc. est un fonds d'investissement immobilier. La société possède environ 15 hôtels, comprenant 7 735 chambres, situés dans six États et à Washington, DC. Le portefeuille de la société se compose d'hôtels de luxe situés dans des destinations de congrès, de villégiature et des marchés urbains. Elle est propriétaire de biens immobiliers pertinents à long terme (LTRR) dans le secteur de l'hébergement, en particulier des hôtels situés dans des destinations urbaines et de villégiature. Les hôtels de la société sont exploités par des gestionnaires tiers dans le cadre de contrats de gestion à long terme avec TRS Lessee ou ses filiales. Les hôtels de la société sont exploités par des gestionnaires tiers dans le cadre d'accords de gestion à long terme avec TRS Lessee ou ses filiales. Les gestionnaires tiers comprennent des filiales de Marriott International, Inc. qui gèrent six des hôtels de la société ; Hyatt Hotels Corporation, qui gère deux de ses hôtels ; et Four Seasons Hotels Limited, Highgate Hotels L.P. et une société affiliée, Hilton Worldwide, et Interstate Hotels & Resorts, Inc.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé