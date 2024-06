Sunteck Realty Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans des activités de développement immobilier de projets résidentiels et commerciaux. Elle est engagée dans la construction et le développement de biens immobiliers et d'activités connexes. Elle dispose d'un portefeuille d'environ 52,5 millions de pieds carrés répartis sur 32 projets. Les projets de la société sont regroupés sous six marques, telles que Signature, Signia, Sunteck City, Sunteck World, ainsi que des projets commerciaux et de vente au détail sous les labels Sunteck. Ses projets résidentiels comprennent les catégories uber luxury, ultra luxury, premium luxury, marquee luxury et aspirational luxury. Ses projets commerciaux et de vente au détail comprennent Sunteck Pinnacle, Sunteck Crest, Sunteck Promenade, Sunteck Icon, 5th Avenue, SunteckCity, Sunteck Centre, Sunteck Grandeur, Sunteck Kanaka, Sunteck BKC 51. Les filiales de la société comprennent Advaith Infraprojects Private Limited, Clarissa Facility Management LLP, Sunteck Lifestyle International Private Limited (Maurice), Sunteck Property Holdings Private Limited.

Secteur Développement et opérations immobilières