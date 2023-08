SUNTRONT TECHNOLOGY CO., LTD. est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la fourniture d'informations sur la gestion de l'énergie et de solutions intelligentes, ainsi qu'à la recherche, au développement, à la fabrication et à la vente de compteurs intelligents et de plateformes de systèmes. Les principaux produits de la société comprennent des compteurs d'eau et des systèmes intelligents, des compteurs de gaz et des systèmes intelligents, des compteurs et des systèmes de chauffage, des compteurs et des systèmes intelligents, ainsi que des dispositifs de formation à la simulation de technologie électrique. L'entreprise exerce ses activités principalement sur le marché national.

Secteur Machines et équipements industriels