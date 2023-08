Sunworks Inc. fournit des systèmes d'alimentation en énergie photovoltaïque (PV) pour les secteurs agricole, commercial, industriel (ACI) et les travaux publics. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, conçoit, organise le financement, intègre, installe et gère des systèmes dont la taille varie de 2 kW (kilowatt) pour les projets résidentiels à plusieurs MW (mégawatt) pour les projets ACI et les travaux publics de plus grande envergure. Ses installations ACI comprennent des immeubles de bureaux, des usines de fabrication, des entrepôts, des stations-service, des églises et des installations agricoles telles que des fermes, des établissements vinicoles et des laiteries. Ses installations de travaux publics comprennent des districts scolaires, des municipalités locales, des installations fédérales et des établissements d'enseignement supérieur. Elle a fourni une gamme complète de services d'installation à ses clients de l'énergie solaire, y compris la conception, l'ingénierie du système, l'approvisionnement, l'obtention des permis, la construction, le raccordement au réseau, la garantie, la surveillance du système et la maintenance.