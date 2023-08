Super Dragon Engineering Plastics Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de plastiques modifiés. Les principaux produits de la société comprennent les plastiques modifiés à usage général, les plastiques techniques modifiés, les plastiques techniques spéciaux modifiés et d'autres matériaux polymères. Les produits de la société sont utilisés dans les appareils ménagers, l'industrie automobile, les communications électroniques, les fournitures médicales et d'autres domaines. L'entreprise est également engagée dans le commerce de matières premières connexes. L'entreprise opère principalement sur le marché national.

Secteur Produits chimiques de base