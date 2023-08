Super Energy Corporation Public Company Limited est une société thaïlandaise engagée dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables dans les catégories de l'énergie solaire, de l'énergie des déchets et de l'énergie éolienne. La société opère par l'intermédiaire de ses filiales dans trois domaines principaux, à savoir la production et la vente d'électricité à partir d'énergies alternatives, les technologies de l'information (TI) et la production et la fourniture d'eau non traitée et d'eau du robinet. Elle exploite commercialement plus de 110 centrales électriques d'une capacité totale de 1 416,32 mégawatts (MW), dont 100 projets d'énergie solaire en Thaïlande, d'une capacité totale de 579,60 MW, et neuf projets au Viêt Nam, d'une capacité totale de 836,72 MW. Elle possède trois projets de traitement des déchets, d'une capacité totale de 24 MW, dans les provinces de Sra-Keaw, Phichit et Nong-Khai. Ses activités dans le domaine des systèmes informatiques comprennent les services de maintenance des équipements informatiques, les systèmes d'information, les services complets de recrutement et de gestion du personnel, ainsi que les services de conseil aux entreprises.